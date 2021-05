Granada desiste de contar con un nuevo presupuesto y prorroga las cuentas de 2020

El bipartito finalmente desiste de contar con un nuevo presupuesto en 2021 y mantendrá prorrogado durante este ejercicio el de 2020, que se sacó con los votos a favor del PSOE con el conocido Pacto del Codo y del que apenas se ha cumplido un 5%. Tras las infructuosas reuniones del grupo de trabajo y con el avance del año, las cuentas de 2020 serán las que sigan vigentes (se prorrogó en enero para no quedarse sin presupuestos a la espera de proder aprobar otros antes del verano), con 273 millones de ingresos y 287 de gastos.

Así lo ha anunciado hoy el alcalde, Luis Salvador, junto con los concejales de Economía, Luis González, y de Hacienda, José Antonio Huertas.

Según el alcalde, el presupuesto es una herramienta fundamental y no teníamos a nuestra llegada desde 2015. "Eso producía que cada vez que había que hacer dedicación de una partida a un área que no existía había que hacer modificaciones, llevarlo al pleno, hacer más expedientes,... Al conseguir en 2020 un presupuesto lo que hicimos fue poner en hora la estructura política con la presupuestaria, lo que reduce el trabajo interno de la casa. Ese poner en hora algo imprescindible lo que hace es que a partir de ahí año tras año se analice la coyuntura y buscar un presupuesto que se adecue a la realidad".

Para Salvador, estando en una situación anómala por la pandemia, con los ingresos a la baja e inciertos, y los gastos disparados en unos puntos, hay que tenerlo en cuenta. "La decisión de si hay presupuesto o no hay presupuesto en un año ya no es lo dramático como pasaba antes desde 2015 sino ser capaces de poder casar un presupuesto de ingresos y gastos y que sea el más idóneo para dar respuesta a las problemáticas".

Se creó un grupo de trabajo a petición de la oposición y ese grupo "ha ido funcionando y aportando toda la información para realizar sus propuestas al equipo de gobierno para introducirlo en un nuevo presupuesto". Pero ha lamentado que la oposición no haya hecho ninguna propuesta en firme para poder cuadrarlo.

El concejal de Economía, Luis González, ha explicado que para hacer el presupuesto hacen falta una coyuntura favorable local, autonómica y nacional; un volumen adecuado de ingresos y gastos que facilite su realización; y una situación social estable.

"Estamos en crisis económica por la pandemia y las consecuencias se ven a lo largo del tiempo y tiene su importancia cuando rompe la ola, no cuando empezó la pandemia, y vemos las consecuencias tan graves que ha tenido en la estructura social, directamente proporcional a la organización económica que tiene Granada, que depende de unos sectores muy concretos", explica González. "Ha caído la recaudación de ingresos pero no el nivel de gasto porque las demandas son crecientes. Todo lo que se haga es poco", asegura.

Y continúa, como lleva haciendo el equipo de gobierno desde hace meses, reclamando al Gobierno central las ayudas prometidas. "La ayuda que hemos recibido del Gobierno central es ninguna. Lo diga quien lo diga", sentencia.

Por todo esto ha anunciado "la prórroga del presupuesto y la imposibilidad de hacer un nuevo presupuesto por estos tres factores. Se ha duplicado el coste del transporte obligado por las leyes del estado sin que haya dado nada. Son constantes las reclamaciones de la oposición de gastos sociales, cuando han dado cero euros. Milagros no se pueden hacer. De lo acordado con la FEMP han dado 0 euros. El déficit del presupuesto está en torno a los 25 millones de euros", casualmente la cantidad que está pendiente que llegue del Gobierno, que "nos niega para atender a los ciudadanos de Granada".

En 2020 se gastaron 270 millones, casi lo mismo que en 2018, eliminando gastos superfluos y cumpliendo con las obligaciones financieras y el personal del ayuntamiento. "Las ayudas las hemos hecho a pulmón y sin un euro de las aportaciones del Estado".

"Nada nos hubiera gustado más que tener un presupuesto en 2021. El de 2020 debía ser preámbulo de un recorrido favorable. Aunque no vayamos a tener en 2021, la prórroga permite cumplir las obligaciones financieras sin problemas, compromisos sociales, convenios, nóminas de personal, ONG, organizaciones sociales y desde ya las áreas económicas trabajamos en el presupuesto de 2022 con el ruego de que las promesas incumplidas del Gobierno central se cumplan para financiar transporte, servicios sociales, cultura, inversiones y desarrollo de los granadinos", informa González.

El alcalde ha detallado que "con todas las reuniones que ha habido con la oposición no han realizado ninguna aportación porque el problema para cuadrar un presupuesto es que si añades hay que quitar y hay que cuadrarlo. No han aportado propuesta de presupuesto razonable, que ahora sería más fácil que el año pasado al partir de un presupuesto de 2020 que casa con la estructura de la casa".

"El desfase del presupuesto para este año superaba los 20 millones, que coincide con el fondo comprometido con la FEMP, que son 27,5. Se comprometió el gobierno con eso y esperamos que vengan. Cuando lleguen lo usaremos para reactivación económica de la ciudad", ha asegurado el alcalde.

El concejal de Economía ha afeado a la oposición que no haya aportado ideas prácticas: "No hemos recibido ninguna sugerencia por escrito más allá de las manifestadas en algunas reuniones. No hemos recibido ninguna sugerencia. Solicitaron 22 informes. Han tenido toda la documentación, acceso a todas las áreas, a los concejales, a los técnicos que han solicitado, y no han aportado ni una sola sugerencia. Y por eso no podemos tener presupuesto".

"Que se prorrogue no es un drama, como sí lo era desde 2015", ha puntualizado el alcalde, que también ha dicho que esperan las ayudas prometidas por la Junta. "Las comprometió como única ciudad paralizada a final del año pasado. Aprobamos zona catastrófica y el Gobierno lo ha ido pasando de un ministerio a otro. La Junta se comprometió a unos fondos que después retocaron el modelo de ofrecimiento dado que eran más localidades en la misma situación y estamos a expensas de ver qué tipo de ayuda específica y estamos en conversaciones pero tampoco se ha concretado".

El concejal de Hacienda ha recalcado que se han minorizado ingresos y gastos de forma que "se han quedado en los bolsillos de los granadinos 7 millones de euros". "En Hacienda hemos tenido una minoración del 20% en ingresos en tasas e impuestos pero hemos querido avalar la necesidad de muchos sectores haciendo en 2020 minoraciones de ordenanzas fiscales que pudieran paliar el mal resultado que estaban teniendo en sus cuentas. El convenio con Diputación para gestión de multas está dando resultados aceptables teniendo en cuenta el año de pandemia. Vamos a renovar el convenio que aporta cantidades por ahora pequeñas pero tenemos confianza de que van a aumentar", ha explicado.

Y ha confirmado que cuando lleguen fondos seguiremos tramitando minoraciones y beneficios.