Primer retraso 'extraoficial' en la puesta en marcha del tren Talgo a Madrid

La Marea Amarilla, grupo que aglutina a las principales plataformas para la llegada del AVE a Granada y Loja, empieza a contemplar diciembre para la reconexión ferroviaria de la ciudad con Madrid a través del Talgo por la vía de Moreda. Así lo expresó su portavoz Francisco Rodríguez, que indicó que será el "día 5" del mes que viene cuando finalicen los cursos de formación de los maquinistas. Algo que también empieza a barruntarse dentro de este colectivo. "Se aproxima más a esa fecha", dijo una de estas fuentes. Renfe se mantiene en su compromiso de instaurar este tren durante este mes.

Todo ello después de que ayer se incumpliera la primera promesa expresada por el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, a la Marea Amarilla durante un encuentro que mantuvieron en el Centro Cívico Ronda hace unas dos semanas y en el que fue preguntado por la vuelta del Talgo a Madrid. Según Rodríguez, el regidor de la ciudad comentó que el tren empezaría a operar ayer día 5, pero a la Estación de Andaluces no arribó ninguno de los convoyes. "El alcalde debería saber más porque tiene el compromiso de recibir información cada quince días", afirmó el portavoz de Marea Amarilla, que durante el día de hoy mantendrá conversaciones con los miembros de las otras cuatro plataformas que componen la confluencia para estudiar la situación.

El día 5 de diciembre finaliza la formación de los maquinistas, según Marea AmarillaLa línea Talgo Granada-Madrid requiere de 12 conductores

Rodríguez también explicó a esta redacción que desde su plataforma, "según fuentes de Renfe, Adif y los sindicatos", la fecha que empieza a manejarse para la puesta en marcha del servicio ferroviario con Madrid a través de Moreda sería en el mes de "diciembre". En concreto, el activista desveló que será el día 5 cuando "se terminen los cursos" de formación de los maquinistas que conducirán los trenes entre Granada y Madrid.

A este respecto, fuentes cercanas a los maquinistas consultadas por esta redacción no saben cifrar el día exacto en el que finalizarán los cursos y se pondrán en marcha los Talgos. Sin embargo, creen que ese 5 de diciembre "se aproxima bastante" a lo que manejan desde dentro. El curso de formación y reciclaje para el Talgo Granada-Madrid se está desarrollando durante estos días para los cinco conductores que cuentan con autorización para operar por esa vía, unas clases que para estos maquinistas son de doce días. Sin embargo, para operar esta línea se estima que faltan otros siete conductores que están recibiendo formación de forma más intensiva para acelerar los plazos.

Uno de los problemas con los que se encuentra Renfe para poder llevar a cabo este tipo de cursos son los turnos de trabajo, que no son fáciles de cuadrar. Por ejemplo, la formación para los Talgos 102 y 112 de alta velocidad entre Granada y Antequera se tuvieron que parar, según fuentes próximas al colectivo de maquinistas. De hecho, no hay mal que por bien no venga. El corte ferroviario producido en las provincias de Sevilla y Málaga por las fuertes riadas del mes pasado, y que se prolongará al menos durante tres meses según informó Adif, está provocando que los cursos de intensifiquen ante la mayor disponibilidad de estos operarios.