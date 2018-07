Primera misión del ministro Guirao en el Centro Lorca: desbloquear el presupuesto

El discurso oficial es que todas las instituciones van de la mano en el Centro Lorca, aunque a la hora de la financiación surgieron los primeros roces con el Ministerio de Cultura, que pretendía que su aportación para el mantenimiento del edificio y la programación sea menor que la del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Hasta ahora, el pacto no escrito estipulaba que cada una de estas tres instituciones se haría cargo del 30% del presupuesto del espacio de la Romanilla, mientras que la Diputación asumirá el 10% restante. Sin embargo, con los nuevos estatutos, el Ministerio tiene menos representantes en el Consejo Rector, por lo que entendía que su aportación no puede ser del 30% y pretendía rebajar ese porcentaje. Esta es la principal razón por la que el Centro Lorca no tenga todavía un presupuesto aprobado, aunque esta reunión se produjo antes de la llegada de la designación de José Guirao, exsecretario de la Fundación Lorca, al Ministerio de Cultura, lo que puede desbloquear la situación.

El secretario del Consorcio adelantó en la última Comisión de Cultura en el Ayuntamiento, que el primer borrador de presupuesto rondaba los 800.000 euros, de los que entre 300.000 y 500.000 estarían destinados a la programación de actos culturales, mientras que la seguridad está estimada en unos 200.000 euros. También se especificó que el personal con el que el Centro Lorca va a funcionar será fundamentalmente personal adscrito con la excepción del gerente, que debe ser elegido previo concurso público y que tendría un sueldo de 50.000 euros públicos, a lo que hay que sumar 18.0000 euros de coste a la Seguridad Social. Son las estimaciones que ha realizado una comisión técnica de las tres instituciones constituida a tal efecto en base a los presupuestos anteriores desde que el Centro Lorca fuera inaugurado en julio de 2015.

En este sentido, el presupuesto de los últimos dos años estaba cifrado en 700.000 euros, de los que el Ayuntamiento aportaba una cifra cercana a los 370.000 euros, de los que 80.000 eran una aportación directa en metálico y el restante el pago de los funcionarios que en la actualidad trabajan en el espacio de La Romanilla y que permiten que abra cada día sus puertas. Junta y Ministerio tenían comprometidos 200.000 euros por 80.000 de la Diputación. Para el próximo ejercicio la Junta descontará de su aportación los 100.000 euros que costó el montaje de la exposición Una habitación propia, el anticipo del legado que llegó a Granada el pasado mes de marzo y que pagó la institución autonómica como adelanto. Además del presupuesto ordinario, las administraciones tendrán que afrontar también el millón de euros resultante de la liquidación de la encomienda a la Fundación Lorca . Ayuntamiento, Junta y Ministerio de Cultura tendrán que hacer un desembolso extra de 300.000 euros, mientras que la Diputación aportará 100.000 euros para pagar a distintos proveedores en la construcción del edificio de la Romanilla al que aún se le adeudan distintas facturas.

En todo caso, el Centro Lorca ya cuenta con profesionales de la Junta de Andalucía recién llegados al centro como el director de la Biblioteca de Andalucía, Javier Álvarez, que se ha encargado de recepcionar el legado que llegó por fin a Granada el pasado 29 de junio tras más de 15 años de espera.

El Centro Lorca necesita en esta nueva etapa un coordinador de programación, dos bibliotecarios, un conservador, un auxiliar de sala, tres o cuatro personas de mantenimiento dependiendo de si se hace una contratación externa, un ordenanza y una oficina de administración de al menos tres o cuatro personas. En cuanto a las actividades que se desarrollen en el centro cultural, será una actividad que gire prácticamente al cien por cien en torno a la figura, obra y legado del poeta.

El legado de Lorca ya está en la cámara acorazada y ahora falta el impulso cultural al Centro con un nuevo programa de actividades que, según defiende Laura García Lorca, debe ser de primer nivel para subrayar el carácter internacional del espacio cultural.