Primero de Mayo en Granada: una fiesta para pedir la subida de los salarios

Stamattina, mi sono alzato, oh bella ciao! Con los sones de la canción antifascista italiana, que en buena parte se ha pervertido por una conocida serie de televisión hasta, seguramente, perder su simbolismo, comenzó un soleado y festivo Primero de Mayo en Granada, el más normal desde el año 2019, antes de la pandemia, y que ha servido como eje de las celebraciones en la comunidad andaluza por la presencia de las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López. Cerca de 2.000 personas realizaron el recorrido que salió de los Jardines del Triunfo y que acabó en la Plaza Isabel la Católica con la lectura de los discursos.

"Exigimos a la patronal granadina que cumpla lo pactado por la nacional. No es posible que mantengamos diez convenios sectoriales provinciales paralizados por la negativa a subir salario a la clase trabajadora granadina. No puede ser que se siga empobreciendo Granada, y aunque hemos logrado mejoras como la subida del SMI, aún no es suficiente", empezó diciendo el secretario general de CCOO en Granada Daniel Mesa, al que le secundó su homólogo en UGT, Juan Francisco Martín: "Hay que contener los precios y subir los salarios. No podemos seguir permitiendo que la gente trabajadora no cobre lo que tiene que cobrar, y más en una provincia como Granada, donde hay bastante pobreza. Necesitamos otro modelo económico, la industrialización, de Granada". Una manifestación festiva pero que tuvo el recuerdo al último trabajador fallecido en la provincia el pasado viernes en Escúzar. "No hay cosa más triste que una persona salga a trabajar y no vuelva por accidentes laborales", dijo Martín.

Con mucha convicción hablaron las secretarias generales de los dos sindicatos mayoritarios. Nuria López (CCOO) destacó los "muchos logros" conseguidos como "tumbar la reforma laboral del Partido Popular, que causó empobrecimiento a los trabajadores de este país, subir el SMI o revalorizar las pensiones". Pero no es suficiente para López. "Pedimos a los empresarios, que se han llevado mucho dinero en esta pandemia, que ahora tienen que ser responsables y devolver todo el esfuerzo que los trabajadores hemos hecho y subir los salarios ante el alza de los precios".

Por su parte, Carmen Castilla (UGT) incidió en los mismos términos y recordó que "es intolerable que en el año 2021, mientras la banca ganaba 20.000 millones de euros despedía a miles de trabajadores y cerraba sucursales, sobre todo en el medio rural, que es donde más falta hace". La dirigente exigió a la patronal que "se siente" para negociar el quinto acuerdo para el empleo de negociación colectiva, recordando que los salarios "más bajos de España están en Andalucía". Palabras que asentían de cerca el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y el presidente de la Diputación, José Entrena.

Todo en un domingo festivo que animó a bastantes granadinos a sumarse a la reivindicación. Aunque a algunos no les hizo gracia o, viven tan ajenos a la realidad, que no midieron bien los tiempos y, teniendo que ir a una boda, se encontraron conque no pasaban taxis por Gran Vía. Unos ofuscados pero otros felices. Para muchos activistas jóvenes era su primera vez después de tres años y quisieron inmortalizarlo en foto. Eso sí, en vertical y no en horizontal, para que quede mejor en Instagram, como se vio en un grupo de chavales con sus banderolas de CCOO.

Fiesta y reivindicación. Era un día para dar a conocer a quienes no secundan jornadas como el 1M sus reivindicaciones. "Solo queremos que se cumpla nuestro convenio", comentaba una señora a una chica más joven. Otras dos mujeres mayores paraban y hablaban con unos turistas argentinos frente a la Subdelegación sobre los problemas de la mujer en el campo granadino.

Y además de banderas y camisetas con mensaje, otros tenían claro que también se jugaba una final este domingo, y era en Los Cármenes. Así que muchos sindicalistas se fueron ya vestidos con su camiseta del Granada CF a la manifestación. El plan perfecto: reivindicación y luego la previa para ir al fútbol. Y con el solete tan rico que hacía.