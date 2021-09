Los primeros acuerdos de programa en Granada entre UP y PSOE: refuerzo de Servicios Sociales, cortes de luz y un albergue municipal

El refuerzo de la plantilla de Servicios Sociales, el aumento de plazas para pasar la noche de personas sin hogar durante todo el año y medidas sociales contra los cortes de luz, son algunos de los primeros compromisos del equipo de Gobierno del PSOE con Unidas Podemos e Independientes, que se empezarán a implementar a partir de la semana próxima. Estos acuerdos nacieron de la segunda de las reuniones que mantienen ambas formaciones para pactar medidas concretas, progresistas y sociales.

La concejala de UP Elisa Cabrerizo ha presentado en rueda de prensa estas políticas, y ha explicado que “son muchos acuerdos porque se trata de acciones muy fáciles de aplicar y que, además, van a ayudar a mucha gente”. Cabrerizo ha señalado que “las sensaciones fueron buenas, no obtuvimos ningún no a nuestras propuestas”, y matiza que “obviamente hay otras que necesariamente deben trabajarse a medio y largo plazo”.

La concejala ha advertido que estas reuniones para aplicar medidas conjuntas “no debe quedar en un lavado de cara, sino en una ducha de políticas progresistas para toda la ciudadanía”, por lo que desde UP añaden que “lo que no se ha podido concretar ahora, se negociará más adelante”.

El primero de los compromisos adquiridos es el cumplimiento del Plan de Emergencia Social llevado a Pleno por ambas formaciones y que incluye la reestructuración del área de Servicios Sociales para potenciarla al máximo, la creación de un Albergue municipal, y mientras se lleva a cabo, se ampliará el número de plazas de noche en el CAT para personas sin hogar y durante todo el año, además de medidas contra los cortes de luz como el refuerzo de las ayudas de emergencia para el pago de la luz, aumentar los bonos sociales de las empresas así como fomentar que la Mesa institucional sea efectiva.

Dentro de este primer paquete de políticas sociales también destaca la determinación en la lucha contra los delitos de odio así como el fomento de la igualdad tanto dentro del Ayuntamiento de Granada como en las calles Para UP la convocatoria inmediata del Observatorio de Delitos de Odio, así como la potenciación de las relaciones con el colectivo LGTBI+ son “absolutamente necesarias”, al igual que el estricto cumplimiento del V Plan de Igualdad. En esta materia, se llegó al acuerdo de implementar inmediatamente las paradas de autobús antiacoso para mujeres y la iluminación adecuada de todos los puntos de la ciudad.

Por otro lado, las formaciones han acordado el desarrollo de las ayudas municipales de emergencia para el pago de servicios básicos como la luz, el agua o el gas y trabajar en planes específicos con colectivos como el de gitanos-españoles y gitanos-rumanos.