Proponen un pacto de toda la oposición para frenar la subida del IBI

El portavoz Cs en el Ayuntamiento, Manuel Olivares, lanzó ayer una propuesta de pacto a todos los grupos de la oposición para aportar entre todos una batería de medidas antes de la celebración del pleno municipal del próximo viernes que permitan reducir el gasto y, con ello, evitar la subida del IBI que pretende imponer el equipo de gobierno socialista en su propuesta de ordenanzas fiscales, dada la incapacidad de estos para reducir el gasto. "Creemos que es el momento de demostrarle a la ciudadanía granadina que estamos por encima de las siglas y que somos capaces de ceder y de trabajar en medidas que permitan compensar los cerca de 4 millones de euros que se recaudarían con la subida del recibo del IBI", resaltó Olivares, para quien "los granadinos no tienen la culpa de la mala gestión de estos últimos años".

El portavoz de Cs avanzó las medidas que su grupo ya ha estudiado para hacer frente a la delicada situación financiera actual. Según explicó, existe plena disposición de su grupo para aprobar un presupuesto y unas ordenanzas fiscales siempre que no vengan con un aumento del recibo del IBI. "No podemos olvidar que en la actualización catastral afectan parámetros como el IRPF, el impuesto de transmisiones, el impuesto de sucesiones, la plusvalía municipal y el impuesto de patrimonio, por lo que pedimos al equipo de gobierno que no bloquee todas las medidas alternativas que podemos plantear para evitar la subida del recibo del IBI". Para el portavoz , la prioridad debe ser la reducción de gastos. Para ello, plantea una auditoría externa también en el capítulo I dedicado al personal que permita rebajar el 43% que se lleva del presupuesto.