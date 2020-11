Nueva jornada de protesta de hosteleros y comerciantes de Granada contra el cierre y la asfixia económica

La hostelería de Granada se ha echado de nuevo hoy a la calle con un lema muy claro: "que nos dejen trabajar". Una nueva protesta tras la del día 11 en la que también participa el sector del comercio, los dos ámbitos que están perjudicados directamente por el cierre decretado por la Junta para Granada como medida para la contención de la segunda ola del coronavirus, una medida que sólo afecta con el cierre total a Granada, por lo que los profesionales piden ayudas contra la asfixia económica y sobre todo que puedan volver a abrir sus negocios.

Más en un momento en el que se prevé que la Junta mantenga las restricciones unas semanas más, por lo menos hasta después del puente, por lo que denuncian que si tienen que estar otras dos semanas cerrados, no podrá sobrevivir.

Como la protesta de la semana pasada, la convocatoria tiene el respaldo de miles de hosteleros, trabajadores y empresarios, que reclaman poder abrir como en el resto del territorio andaluz con horario de cierre y limitaciones de aforo, pero por lo menos poder trabajar ya que tampoco se permite la recogida de comida para llevar en el negocio, sólo la entrega a domicilio, un nivel menos que en el primer confinamiento y posteriores fases de desescalada.

El presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García, no se cansa de decir que lo que quiere el sector es abrir y trabajar, además de recibir ayudas directas ya que siguen pagando todas sus obligaciones vía impuestos, cuotas de autónomos, tasas, seguridad social, etc. Y esto está arruinando también a muchos pequeños autónomos y empresarios que no dejan de pagar pero no ingresan nada, de ahí que muchos negocios tengan serias dudas sobre su continuidad tras este parón.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha dicho que "Ante una situación de cierre absoluto hay que darle ayudas excepcionales y tenemos que conseguir un paquete del Gobierno de España, de la Junta y Ayuntamiento y ayudas directas para que nos sea un drama y más si se tiene que seguir manteniendo esta medida". Por eso ha vuelto a repetir que va a pedir la declaración de Granada como "zona catastrófica" para aportar "medidas excepcionales solamente a Granada que es la única que está en estas circunstancias".