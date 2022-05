Los trabajadores del transporte urbano de Granada alzan la voz por la revisión salarial y mantienen los paros

La Plaza del Carmen ha sido hoy el final de la protesta secundada por trabajadores de la empresa del transporte urbano de Granada en su lucha por las mejoras laborales. Convocados por el comité de empresa, han pedido soluciones a las puertas del Ayuntamiento, que tiene en régimen de concesión el transporte a la empresa Alsa después de que esta comprara Rober.

José Manuel Roldán, presidente del comité de empresa de Transportes Rober-Alsa, ha explicado que se ha llegado hasta aquí tras la ruptura de la mesa negociadora con la empresa por un escollo: "nuestra pretensión es que se nos aplique una cláusula de revisión salarial a final de año a lo que quede el IPC y la empresa se niega en rotundo".

Ayer mismo hubo un nuevo Sercla y no hay acercamiento. Al contrario, Roldán explica que la compañía no mueve ni una coma desde hace cinco reuiones, desde antes de que se rompiera la mesa negociadora y hubiera que recurrir al Sercla.

Calendario de paros

"Llevamos mucho perdido porque han sido años muy duros en pandemia con un ERTE y el año pasado se perdió un 5,1% de poder adquisitivo. La plantilla en asamblea nos ha dado un no rotundo a seguir perdiendo poder adquisitivo, no estamos dispuestos a perder nada", explica Roldán, que aclara también que no se está pidiendo ninguna subida salarial sino una actualización anual según quede el IPC para no perder poder adquisitivo.

Ante esta situación mantienen todas las protestas programadas. Este viernes, pleno en el Ayuntamiento, habrá una manifestación que terminará como hoy con una concentración en la Plaza del Carmen.

Después habrá paros parciales los días 30 y 31 de mayo y el 1 y el 6 de junio de 06:00 a 09:00 horas. "Y si sigue bloqueado y no hay más remedio llegaremos a los paros a jornada completa de 24 horas en la semana del Corpus y el viernes previo, " los días 10, 15 y 17 de junio y después valorarían "seguir creciendo en las medidas de presión si no hay respuesta de la empresa y del Ayuntamiento".

"Hemos tenido ya tres sercla. En el de ayer, que duró cinco horas, no han movido ni una coma. Ellos entienden, o nos dan a entender, que sería un incremento excesivo pero nosotros no lo consideramos así porque no sabemos ni de lo que estamos hablando. El IPC puede acabar al 2, al 5, al 4 o al 0. No estamos hablando de ganar nada, lo que quede nosotros es lo que estamos pidiendo y hablan de costes desmesurados cuando no sabemos de lo que estamos hablando", asegura el presidente del comité.