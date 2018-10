El acceso a la Qubba del Cuarto Real de Santo Domingo costará dos euros

La Concejalía de Economía del Ayuntamiento de Granada decidió desmembrar el proyecto de las Ordenanzas Fiscales para lograr su aprobación. Tal y como detalló recientemente el concejal Baldomero Oliver es la única fórmula para dar luz verde a un documento que siempre se atasca. Hoy, precisamente la Junta de Gobierno Local lleva dos puntos que serán debatidos posteriormente en comisión y luego en pleno. Uno de ellos propone modificar la tasa por entrada al Centro de Interpretación de la Casa de Zafra y a la Qubba del Cuarto Real de Santo Domingo. La motivación principal es poder hacer frente a las labores de conservación que requieren estas dos edificaciones de gran valor pero también sufragar los sueldos del personal de ambos espacios.

La tarifa ordinaria propuesta para acceder a la Qubba es de dos euros aunque niños hasta 16 años, desempleados y pensionistas pagarán sólo uno. Será sólo para acceder a la Qubba pues el resto de estancias donde, por ejemplo, se desarrollan exposiciones, seguirá siendo gratuito en una medida que ha sido aprobada en el seno del Consejo Rector de la Agencia Albaicín. Del mismo modo, en la Casa de Zafra, ya se lleva cobrando desde hace unos meses 3 euros por la entrada ordinaria y uno para niños, estudiantes y pensionistas. No obstante, y aunque esta ordenanza fue aprobada en 2014 hasta hace poco no se había hecho efectiva.

Otra de las medidas será la creación de otra tasa para sufragar el coste de la licencia de primera ocupación en caso de viviendas que no hayan sufrido obras. Los edificios con cierta antigüedad no disponen de este documento (porque no existía) que sin embargo es imprescindible para por ejemplo, solicitar la declaración como vivienda turística a la Junta de Andalucía. El otro expediente que se llevará a comisión comprende la Ordenanza Fiscal reguladora del IBI, que entre otros cambios propone una bonificación gradual para las personas que tengan domiciliado el pago en ejercicios anteriores que va desde el 5% de los inmuebles de hasta 24.000 euros de valor catastral, 3% de 24.001 a 39.000, 2% entre 39.001 y 69.999 y 1% desde 70.000 hasta el final.

Esta progresividad, en la práctica, supone que algunos recibos subirán un 4%. Una modificación que el PSOE ya puso sobre la mesa el pasado año y que finalmente. Para acogerse a esta prestación los sujetos pasivos tendrán que aportar el documento de la domiciliación bancaria ya sea porque lo tengan o porque lo hagan en el último trimestre de 2018 debidamente cumplimentado.

Con esta fragmentación de las Ordenanzas se busca lograr el mayor consenso para, después, redactar, los presupuestos de 2019. La oposición siempre p como línea roja para dar el visto bueno que los impuestos no subieran.