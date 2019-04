¿Qué opinan los granadinos sobre las elecciones del 28A?

Distintas edades, con derecho a voto y prácticamente la misma visión: son las elecciones generales más abiertas de la historia. Esto es lo que piensan los granadinos a pie de urna. La redacción de Granada Hoy ha salido a la calle para conocer de primera mano qué opinan los votantes de Granada sobre este 28A.

¿Qué opina de estas elecciones? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Por qué es importante votar? ¿Son más importante estas elecciones que las anteriores? han sido las cuestiones a las que han respondido los encuestados, personas de entre 18 y 85 años, y aquí están sus respuestas.

De 18 a 29 años

Patricia, 20 años: "Estas elecciones suponen el fin del bipartidismo como tal. No creo que haya ningún partido con mayoría porque el voto va a estar mucho más repartido. Creo que es muy importante votar porque se decide, no sólo el futuro, sino también el presente de nuestros derechos. Yo pienso que son las elecciones más importantes porque hay mucha división entre los partidos en cuanto a los derechos y la igualdad, por lo que creo que es necesario que todos votemos y decidamos".

Enrique, 20 años: "Estas elecciones tienen bastante importancia porque estamos en un momento en el que hay más partido entre los que elegir. Yo, que soy joven, creo que tenemos que involucrarnos en la elecciones para participar en nuestro futuro. En las anteriores elecciones no voté y no estaba tan informado así que no sé si son más importantes. Imagino que ahora con la aparición de nuevos partidos como Vox, en mi opinión sí que creo que son muy importantes. Es mi primera vez votando a las generales, porque voté en las andaluzas. No tenía clara mi elección porque nunca me había preocupado mucho por estos temas hasta ahora, que ya sí. Creo que el resultado va a ser parecido al de Andalucía y va a salir la derecha".

Verónica, 26 años: "Veo estas elecciones muy importantes porque una parte de la población que no se ha sentido representada con partidos acordes a sus ideales ahora sí lo está, como ha pasado con la extremaderecha, que va a tener mucha representación. Creo que va a gobernar el bloque de derechas, con un pacto entre PP, Cs y Vox. Espero que no sea así, pero veo que Vox va a tener un auge importante y puede ser hasta tercera fuerza política. Es muy importante votar hoy, porque creo que hay que frenar a la extremaderecha. Aunque no haya un partido que case al 100% con tus ideales, como me ha pasado a mí, sí que hay los que quiero que no estén".

Manuel, 27 años: "Si crees en la democracia, es importante ir a votar, si no el sistema no funciona. Cada uno tiene que tener su opinión y poner su granito de arena y que las leyes se ajusten a lo que quiere la mayoría, no lo que decidan unos poquito. Lo ideal es que todo el mundo se sienta representado. Seguramente gane el PSOE, porque el voto conservador va a estar más repartido, pero creo que vamos a volver a votar dentro de unos meses".

De 30 a 59 años

Luis Miguel, 34 años: "Creo que las elecciones de hoy son importantes para el futuro del país, sobre todo para salir de un tiempo en el que creo que no se ha modificado nada y en vez de ir hacia delante, estamos yendo hacia atrás. Estas elecciones son más importantes que las anteriores porque las que ganó el PP, no creo que sean reflejo de lo que quería España que gobernara. Creo que hoy sí se decide soberanamente quién queremos que gobierne. Respecto a qué pasará hoy, creo que va a ganar la derecha con coalición de los tres partidos".Amelia, 50 años: "Creo que las elecciones, y más ahora que hay tanto partido y cómo está España, son importantes y sé que no va a haber mayoría. Estas elecciones son más importantes que las anteriores con el escenario político que tenemos. Creo que se está votando bastante para el futuro del país, pero al no haber partidos con mayoría, dependerá de cómo se unan. Ahora hay más partidos y creo que es bueno para que así las mayorías se quiten y dejen de coger el sillón. No sé qué va a pasar hoy, sé que no habrá mayoría, que tendrá que haber alianzas y a ver qué pasa".

Carmen, 53 años: "Son las elecciones más difíciles en la que he votado. No sé qué va a pasar, pero tengo claro que no va a haber un partido con mayoría absoluta. Considero que estas elecciones son más importantes que las anteriores porque se ha fragmentado mucho la política. Han entrado nuevos partidos y eso hace que el voto esté mucho más repartido, pero es importante que se vote para que no pase como en otras ocasiones, que ha habido poca participación, para que el Gobierno realmente sí represente a todos".

Francisco, 58 años: "Por la incertidumbre política que hay, que no hay un partido que sea decisivo, por eso la gente se ha volcado. Se está viendo bastante afluencia de gente. Creo que sí. Con el tema de Cataluña, que lleva bastante tiempo sin una solución, y la gente está tomando conciencia de los nacionalismos, las discrepancias con las autonomías. Todos van a decir que han ganado y la verdad es que no veo un claro ganador".

De 60 años en adelante

Juan, 60 años: "Son las elecciones más importantes de la democracia después de las del año 77 porque van a delimitar el futuro de varias generaciones de españoles. Va a ganar Pedro Sánchez y ojalá necesite no pactar con los independentistas, pero va a necesitar hacerlo, o bien con Ciudadanos, o si Podemos saca un buen resultado, que salga un gobierno de izquierdas".

Carmen, 60 años: "Vamos a decidir lo que queremos que sea de España. Si no lo decidimos votando, no se hará nunca lo que queramos que se haga. Es la única ocasión en la que podemos verdaderamente decir lo que queremos los ciudadanos, no los políticos. Creo que son lo mismo pero diferentes, creo que nos jugamos un poquito más porque me da algo de miedo que entren los independentistas. Tenemos más problemas al existir las coaliciones, que no me gustan nada. Me gustan gobiernos fuertes que no dependan de terceros y que acaben haciendo lo que quiere la minoría. No tengo ni idea de lo que puede pasar. Son unas elecciones muy abiertas".

Francis, 72 años: "Es importante votar hoy porque la cosa está 'complicaílla' con el tema catalán y todo eso. Habrá que ver qué partidos van a salir para poder arreglar eso. Por eso pienso que estas elecciones son más importantes que las anteriores. También es preocupante que se ha colado por ahí la extrema derecha. Creo que se van a agrupar tres, pienso que PSOE, Cs y Podemos, que lo veo difícil, o PP, Cs y Vox".

Ángeles, 85 años: "Las elecciones de hoy tienen mucha importancia, si no, no hubiera venido a votar. Creo que no son más importantes que otras, que son igual, pero que ahora hay partidos que antes no estaban y creo que es importante que los haya. No sé qué va a pasar, pero por lo que se ve en los medios parece que va a gobernar el PP y si necesita ayuda, será de Vox".