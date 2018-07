La semana pasada, el presidente del PP-A Juanma Moreno defendió en la Carrera del Darro que no había decidido si iba a apoyar a alguna candidatura de cara a las primarias para la presidencia del PP. Y ayer, Moreno fue el primero en bajarse de la furgoneta en la que viajaba junto a Soraya Sáenz de Santamaría para el acto con los afiliados en la sede de los populares de Granada. El presidente del partido volvió a hacer un llamamiento a la unidad, como en la visita de Cospedal, y tanto se afanó en mostrar un trato igualitario que hasta repitió una anécdota con Mariano Rajoy cuando visitó la Diputación y le confesó que ni si equipo esperaba que se pudiera ganar la institución. Eso sí, Pérez señaló que Sáenz de Santamaría "ha ganado por mayoría" en cuanto al número de afilados movilizados para el acto, aunque en esta ocasión se movilizaron militantes de Cádiz y Málaga para apoyar a la precandidata. En apenas una semana, los pesos pesados del partido de cara a las primarias ya ha pasado por Granada.

Ya en el estrado, y ante el exministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo y el anterior delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, Sáenz de Santamaría recalcó que ha llegado el momento de recuperar el partido y el gobierno y ha asegurado que, ahora que le paran "hasta los perros", la gente le insiste en que la moción de censura a Mariano Rajoy no ha sido justa y le piden que "echemos a Sánchez cuanto antes".

A Pedro Sánchez le han dejado un Boeing 747 y en la vida se ha subido a una avioneta"

La candidata subrayó que en estas primarias el PP elige al presidente del partido, pero también al candidato para las próximas elecciones, una designación para la que se ha propuesto y en la que ha dicho que llevaría "la camiseta de todos los compañeros". "Quiero ser la Soraya del PP", señaló para presumir a continuación de su experiencia frente a la gestión del nuevo presidente del Gobierno y señaló que ella sabe lo que es gestionar pequeños pueblos, porque son su origen y viene de uno, y que además tiene experiencia de gobierno. "A Sánchez le han dejado un Boeing 747 y jamás se ha subido a una avioneta", sentenció Santamaría, quien añadió que le "aburren" los discursos "pseudomodernos" del PSOE, partido del que ha dicho que "ahora" le ha dado por la política de la mujer, cuando el PP puede aportar a la primera presidenta del gobierno.

"Yo tuve un debate con tres señores", recordó la candidata en alusión al encuentro en 2015 con Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, y ha invitado a los afiliados a volver a verlo.

Durante su atención a medios, Santamaría ha abogado por recuperar el gobierno desde una "fortaleza de partido en la que hay que trabajar", para lo que ha presentado su candidatura, avalada por su energía, experiencia y empuje. A preguntas de los periodistas sobre las críticas de otros candidatos por el nivel de aplicación del artículo 155 en Cataluña, evitó entrar en críticas a compañeros porque dijo que la suya es una candidatura en positivo. "Solo un dato: me fui del gobierno con una querella del señor Torra por no nombrar a los consejeros que estaban en la cárcel, con la ley en la mano", ha apuntado la candidata, que ha recalcado que a nadie le resulta "grato" que le pongan una querella criminal. "Y esa es mi experiencia y mi manera de defender a mi país, no me importa ir a los tribunales con tal de defender la unidad de España. Lo demás pueden ser discursos, esto es un hecho y no muy grato", sentenció.