Raquel Ruz, la responsabilidad al mando en la alcaldía de Granada

"Aunque sea solo una semana es un honor pensar que soy la representante de los granadinos. Nunca pensé que iba a tener ese privilegio en mi vida, va mucho más de lo que pude aspirar alguna vez aunque sea solo una semana. Y soy consciente de ese honor". Así responde la concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, a qué supone ser alcaldesa en funciones en sustitución de Paco Cuenca durante esta segunda semana de agosto, puesto al que accede al ser teniente de alcalde del Ayuntamiento.

Es la segunda vez que le toca ser alcaldesa sustituta ya que la primera vez fue el año pasado. En el anterior mandato de Cuenca no lo fue porque entonces no era teniente de alcalde. Pero ahora lleva dos veranos seguidos con esta labor y lo asume con "mucha responsabilidad". Reconoce que los ediles que se quedan en sustitución esperan "que no pase nada que se salga de lo normal porque cualquier suceso sería mi responsabilidad y tendría que estar al frente de todos los servicios administrativos del Ayuntamiento", aunque asegura que están preparados gracias al "servicio técnico y funcionarios sobresalientes y de chapó" que tiene el Ayuntamiento. Y saca una lanza a su favor: "Parece que los funcionarios tienen como mala fama y yo todos los que me he topado en este ayuntamiento son gente súper eficiente, que trabaja un montón y gente muy formada y comprometida con el servicio público, lo que permite responder de manera eficiente, rápida y adecuada".

Y ya por el área que dirige tiene experiencia y respaldo a un trabajo serio: ella es la responsable de toda la movilidad de la ciudad y de su seguridad, de la coordinación de Policía Local y de Bomberos, dos carteras nada fáciles en la ciudad y con una responsabilidad extra si cabe.

Por eso, por ejemplo, el área de Seguridad, que nunca para por vacaciones, ahora se adapta porque, como reconoce Ruz, "la ciudad en verano tiene otro uso". Si en invierno hay que controlar más tema de tráfico o los problemas en los accesos a los colegios o la llegada de los universitarios, ahora hay más atención al turismo y visitantes. Pero nunca se para. "El Ayuntamiento sigue funcionando, es verdad que a otro ritmo pero dentro se trabaja, se tramitan expedientes, aunque el servicio público baja un poco se sigue trabajando porque una ciudad no para nunca y el Ayuntamiento tampoco. La ciudad tiene que seguir durante el mes de agosto".

Y siguen el trabajo 'sin molestar' el descanso del alcalde, que está realizando el Camino de Santiago como está retransmitiendo en sus redes sociales. "La gente no es consciente de la presión psicológica en un cargo de este tipo. El alcalde son 365 días al año y muchas veces necesitas desconectar y su manera de hacerlo este año con el camino de Santiago me parece fantástica. Es una manera sana y saludable de desconectar y le va a permitir cambiar de aire para poder seguir con el ritmo diario del Ayuntamiento".

Casi dos años sin vacaciones

Ruz todavía no ha tenido vacaciones este año y lo hará la segunda quincena de agosto, tras este tiempo de alcaldesa en funciones, porque lo necesita ella y su familia, a la que le roba ya demasiado tiempo durante todo el año. Además, recuerda que el año pasado no tuvo vacaciones, solo pudo descansar cinco días, porque estaban recién llegados al gobierno tras el cambio de Alcaldía de junio y tuvieron que quedarse a gestionar las convocatorias de fondos Next Generation. "No había nada y tuvimos que ponernos a trabajar porque se terminaba la convocatoria", recuerda. Y esa falta de descanso después "a lo largo del año lo notas".

Esta semana la ha dedicado a revisar expedientes, a atender a medios, algunos actos de representación y a ponerse al día "en cosas que no tienes tanto tiempo el resto del año". Este año están prestando atención a los fondos Next Generation y los proyectos "interesantes" y trascendentes para la ciudad que conllevan. Además en julio salió una nueva orden y están viendo qué nuevos proyectos presentar. Hay de plazo hasta septiembre. Además de firmar todos los expedientes de todas las áreas que se tramitan por Alcaldía.

Para el próximo curso tendrá que estar muy pendiente de importantes proyectos de movilidad como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones o toda la renovación del contrato de transporte. Asuntos que ocuparán su día a día y el de todos los granadinos.