La Real Academia de Doctores de España premia la tesis doctoral de una investigadora de la UGR

La Real Academia de Doctores de España (RADE) ha concedido el Premio de Investigación Juan Abelló Pascual II 2019, a Ángeles Montilla García, doctora por la Universidad de Granada (UGR), en reconocimiento por su tesis Control of opioid analgesia and toleranceby sigma-1 receptors: studies on nociceptive and inflammatory joint pain.

Su tesis doctoral fue desarrollada en el departamento de Farmacología y en el Centro de Investigación Biomédica (Instituto de Neurociencias) de la UGR y fue dirigida por los doctores Enrique José Cobos del Moral y José Manuel Baeyens Cabrera, ambos miembros del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS Granada).

Los Premios RADE (en colaboración con la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Alcalibery familiares de María José Jerez Amador de los Ríos) a las mejores tesis publicadas y defendidas por doctores españoles en su convocatoria del 2019, se entregaron en la solemne sesión de apertura del curso académico 2019-2020, celebrada el pasado día 16 de octubre en la sede de la Academia.

El trabajo de Montilla-García se centra en el estudio de la modulación de los efectos de los fármacos opioides por los receptores sigma-1 en varios modelos murinos de dolor. El trabajo concluye que los receptores sigma-1 juegan un papel primordial en la modulación de la analgesia y la tolerancia opioide. Estos hallazgos podrían tener interés terapéutico para el uso de los antagonistas sigma-1 como adyuvantes a los fármacos opioides.

En esta edición de los Premios RADE han competido 215 investigaciones, y han sido doce los premiados para las ocho categorías convocadas: Premio RADE de Humanidades, de Ciencias de la Vida y la Salud, de Ciencias Jurídicas, de Ciencias Experimentales Tecnológicas, el Economía y Administración de Empresas, y los Premios Juan Abelló Pascual I (cannabis), Juan Abelló Pascual II (mecanismos de dolor) y María José Jerez Amador de los Ríos (enfermedades raras).

Cabe destacar además, que la tesis doctoral de Ángeles Montilla García fue también premiada con el premio a la mejor tesis doctoral 2019 en el campo del dolor por la Federación Española del Dolor en el mes de mayo de este año.