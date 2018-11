El gobierno local ordena a Movilidad las restricciones de tráfico en el Realejo

La junta de gobierno local aprobó el pasado mes de octubre un expediente referente a los caminos escolares de la Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. Este documento, entre otros puntos, recogía instar a la Concejalía de Movilidad a limitar el tráfico para los autobuses de grandes dimensiones y los vehículos privados en horario escolar.

El expediente al que ha tenido acceso este periódico, recoge una serie de fundamentos de los caminos escolares seguros frente al uso del coche privado u otros vehículos para acceder a los colegios. "Acceder caminando a los centros educativos tiene múltiples beneficios medioambientales, de mejora del tráfico, de la seguridad o para contribuir a la socialización y el conocimiento del barrio". De esta forma, la Concejalía de Derechos Sociales apostaba por los itinerarios como fórmula para ir al colegio. "Estos proyectos son iniciativas dirigidas a que los menores puedan moverse con seguridad al mismo tiempo que repercuten en las formas de organización de los barrios (...) de esta forma el acompañamiento adulto (generalmente en coche) deja de ser un asunto privado de las familias y se convierte en un tema comunitario".

Tras ofrecer una serie de fundamentos, la Concejalía de Derechos Sociales estableció en primer lugar adoptar una serie de caminos escolares seguros para la Escuela infantil Duende y el Colegio José Hurtado. En segundo lugar, el área acordó: elevar la propuesta de la Concejalía de Derechos Sociales para la creación de caminos escolares seguros al C. C. Virgen del Rosario y C. C Nuestra Señora de las Mercedes para que los autobuses descargaran a a alumnos en Paseo del Salón y Plaza Isabel la Católica para que caminarán hasta sus colegios. En tercer lugar el expediente que fue aprobado en junta de gobierno local se compromete a trasladar el presente acuerdo a la Concejalía de Movilidad para la puesta en marcha del mismo a cuyo efecto se diseñarán los itinerarios en "los términos expuestos".

Asimismo el expediente acuerda instar a la Concejalía de Movilidad a restringir el acceso de autobuses de grandes dimensiones al barrio del Realejo, garantizando la seguridad de los niños y preservando los itinerarios seguros que se van a establecer.

"Asimismo, y en caso de no aceptar estos centros la puesta en servicio del Servicio de Educación, negociará alternativas viables para el C. C. Virgen del Rosario y C. C. Nuestra Señora de Las Mercedes evitando en cualquier caso que las paradas se produzcan en las calles principales del barrio, con objeto de garantizar la seguridad de los niños". "Igualmente se insta a esta Concejalía a ordenar el acceso de vehículos privadas en horarios de entrada y salida a los centros educativos".

Por otra parte, se solicita "requerir a la anterior (refiriéndose a Movilidad) para que proceda a la instalación de los dispositivos, señalización y medidas de protección vertical y horizontal necesarios para la implantación de los caminos escolares seguros del presente acuerdo".

Por último establece "requerir a la Concejalía de Derechos Sociales para que se coordine con la Concejalía de Movilidad a efectos de impulsar la realización de sesiones informativas y de seguimiento del Programa en los Centros Educativos implicados".

Tanto el PP como Ciudadanos se hicieron eco ayer de este "decreto" y criticaron que no se hayan consensuado las medidas con los centros y organizaciones implicadas. Sin embargo, cabe resaltar que la Concejalía de Movilidad ha mantenido reuniones con los vecinos, organizaciones y centros. Además, ha celebrado recientemente un Observatorio de la Movilidad específico. La concejal de Movilidad, Raquel Ruz aseguró ayer que cualquier medida que se ponga en marcha será consensuada. En este sentido, dijo que Movilidad baraja otra propuesta.

En concreto, se está estudiando evitar que los autobuses descarguen a los niños en la calle Molinos y Pavaneras. En el caso de Las Mercedarias, Movilidad apuesta porque realicen la parada en la Plaza de Los Girones (en lugar de la citada calle Pavaneras con mayor densidad de tráfico). Por otra parte, los alumnos de Nuestra Señora del Rosario lo harán en otra zona a escasos metros del centro educativo junto a la calle Santiago. No obstante, a pesar de que la junta de gobierno se hubiera adelantado el mes pasado a cualquier negociación, Ruz aseguró que tanto ésta como el resto de medidas serán consensuadas de forma previa.