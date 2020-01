Recelo entre la oposición, que exige más concreción en los números

Los grupos de la oposición han recibido con recelo la presentación de los presupuestos realizada por el bipartito dada la poca información facilitada, por lo que exigen más concreción en las cuentas para poder hacer una valoración exhaustiva de la propuesta del bipartito.

Desde el grupo mayoritario, el del PSOE, el concejal José María Corpas dice que como grupo político serio les “cuesta trabajo” valorar cuestiones “que no se presentan con la suficiente seriedad”. Corpas reconoce que con las reuniones mantenidas con el equipo de gobierno hasta ahora, sí valoran “la actitud de la parte seria” del bipartito, reconociendo el trabajo de Luis González y de César Díaz (del PP), pero lamenta que “cada vez que entra en el escenario Luis Salvador se nos hace más difícil buscar puntos de encuentro” porque Salvador “lo que hace es dinamitar cualquier tipo de opción”.

“Primero nos dijo que no hiciéramos propuestas que llevaran más trabajo y ahora dice que su socio preferente es Vox apelando a nuestra responsabilidad. Luis Salvador tiene que elegir entre lo que propone el PSOE que es una ciudad nueva, de futuro y con un proyecto claro, o la ciudad del pin parental y la criminalización de las víctimas de la violencia de género. El apoyo de Vox, ¿a cambio de qué?”, pregunta. Según Corpas, partiendo de eso, el PSOE ya ha mostrado sus “cartas y saben lo que tienen que hacer, un PGOU, dedicar el 0,5% al área de Igualdad, impuestos progresivos, propuestas serias para la calidad del aire, peatonalización, y ahí estará el PSOE”.

El señalado como socio preferente, Vox, también se muestra cauto. Su portavoz, Onofre Miralles, muestra su “sorpresa” por los tres folios presentados con gastos e ingresos “sin más detalle”. “El alcalde llama a la responsabilidad de la oposición cuando la responsabilidad la tiene el equipo de gobierno de presentar unas cuentas responsables, acordes con la situación municipal y revisables en el gasto y en las formas, de ahí insistir en la importancia de la incorporación de un compliance en el que el Ayuntamiento se autoimponga el cumplimiento estricto de la legalidad y de las formas que se han perdido durante tantos años en al ciudad de Granada”, dice.

Por parte de Podemos-IU, su portavoz, Antonio Cambril, insiste en que su grupo “no va a negociar” con el bipartito como ya adelantaron porque se sienten engañados al apoyarles la reconversión de deuda a cambio de negociar la subida del IBI, algo que no ha cumplido el bipartito. “No va a haber negociación porque no tienen palabra y si hay alguna, tendrá que ser con papeles firmados porque su palabra no vale nada”, critica Cambril, que sí anuncia alegaciones a las cuentas para proponer mejoras para la ciudad. Podemos-IU lamenta el blanqueo a Vox, a quien acusa de “mantener este desgobierno”. Con los datos aportados, lamenta que “en la ciudad no se va a hacer nada”, por lo que habla de “engaño electoral masivo” en los proyectos del PP y Cs.