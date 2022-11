Un joven roba, huye y se esconde de la policía en el centro de Granada

"Cualquier momento es bueno para practicar deporte. Sin embargo, encontrarte a alguien a las 04:15 horas corriendo por calle San Antón, es cuando menos sospechoso. Sobre todo si el "deportista" deja de correr al detectar nuestra presencia", empieza explicando la policía.

"Su actitud llama la atención de los dos agentes de distrito que patrullan la zona y reparan en él: Joven, de unos 20 años, chándal gris, zapatillas. Ya caminando, evita la mirada a los agentes y continúa en dirección hacia el río. Está a la altura del hotel San Antón. Los dos agentes que patrullan en sentido contrario continúan unos metros, pero deciden dar la vuelta para identificarlo. Cuando van a realizar la maniobra de cambio de sentido, un ciudadano procedente de calle Alhamar alerta y requiere a la unidad para que acuda hasta él", prosigue el cuerpo explicando en sus redes sociales.

Además explican que "momentos antes, el requirente, de visita en Granada, caminaba con su teléfono móvil. Un joven se le acercó, le quitó el dispositivo y salió corriendo. El hombre reaccionó y comenzó a perseguirlo hasta darle alcance, pero en el forcejeo el joven lo derribó y continuó en su huida".

"¡Me acaban de robar el móvil! Un joven con chándal gris que ha huido corriendo hacia donde venían ustedes, dijo a los agentes. Estaba claro, el individuo con el que se acaba de cruzar la unidad policial tenía que ser el autor. Ya no se veía, pero no tenía que andar lejos. Los policías deciden buscarlo por la zona. Al pasar por c/ Sederos ven una sombra que desaparece tras los coches aparcados".