SOS para "rescatar" el barrio de San Juan de Dios de Granada

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha realizado una visita al barrio de San Juan de Dios para, junto a vecinos y comerciantes de la céntrica calle, denunciar la "situación de absoluta degradación y el deterioro de la convivencia que sufre este barrio y que puede apreciarse en cada esquina

de la barriada, la cual destaca a la vista por la suciedad, la dejadez y la falta de mantenimiento causadas por la ausencia de voluntad política del gobierno socialista de la ciudad".

El portavoz popular, César Díaz, ha manifestado que “es un barrio que está tomado por la inseguridad, por los sin techo y por los grafitis y pintadas callejeras ilegales, que son la estampa de esta zona, lo cual nos entristece enormemente, puesto que es un barrio que es el Centro de la capital, que es nuestra tarjeta de presentación y lamentamos que esta sea la imagen que se proyecta de la ciudad”.

Falta de Policía Local

En cuanto al apartado de seguridad, Díaz ha expuesto que “no hay presencia de la Policía Local, hecho que hemos corroborado hoy mismo con los vecinos, con quienes hemos visto que la policía de barrio es una

entelequia, que no existe en Granada y que se han eliminado todas las minutas de seguimiento de la Policía Local en este barrio, donde con el PP semanalmente se hacía un repaso de los temas que le preocupan a los

vecinos, pero desde que está gobernando el PSOE con la izquierda radical en Granada se ha eliminado y a la Policía Local ni se le ve en coche ni patrullando a pie”.

En este sentido, el edil popular ha mostrado el apoyo del PP a los vecinos en sus demandas “lógicas” que reclaman “más seguridad y más limpieza, asunto que es una exigencia común de los granadinos en todas

la Juntas Municipales de Distrito (JMD), porque realmente Granada está sucia y eso lo vemos en todos los barrios de la ciudad y en este en concreto”. Así, César Díaz ha reclamado también que se “mejoren los niveles de limpieza, que no siga siendo uno de los elementos que nos denuncian los ciudadanos y los visitantes de Granada, quienes ponen de manifiesto en las encuetas que la limpieza de la ciudad ha empeorado de forma significativa, igual que la seguridad”.

Indigentes y falta de iluminación

Otra cuestión señalada por los vecinos de este barrio y de la que se ha hecho eco Díaz es que “sus monumentos históricos están llenos de mendigos y de personas sin techo, que no encuentran otro lugar mejor y el gobierno socialista no da una respuesta a la altura para estas personas que no tienen donde estar y utilizan la vía pública como un espacio para sus enseres, como colchones, mantas, etc”.

El concejal del PP ha mostrado su preocupación también ante el tema de la iluminación, puesto que “la calle principal de este barrio tiene un problema de iluminación que no está resuelto y se produce una oscuridad que da cobijo a la inseguridad, la cual campa a sus anchas durante la noche”. Según Díaz, “hay que buscar una solución más adecuada entre las farolas y el arbolado, mediante luces más eficientes o mediante la poda con más frecuencia del arbolado de este barrio, cuyos efectos hacen que sea una calle oscura donde predomina la inseguridad”.

Monumentos y zonas de interés llenas de pintadas

“Estamos viviendo una situación crítica y límite en este barrio, que golpea de manera directa a los vecinos y a los comerciantes de la zona y la vamos a trasladar a los órganos de gobierno del Ayuntamiento, como son las comisiones informativas y el pleno municipal”, ha dicho.

El portavoz del Grupo Municipal Popular ha referido la fachada de la casa donde nació Rafael Guillén -poeta referencia de la literatura en Granada y Premio Nacional de Literatura en el 94-, que ha servido como

punto de encuentro para la visita de hoy, como un lugar que “está rodeado de pintadas y grafitis, como todo el barrio, y esta no es la mejor imagen que queremos dar, ni del barrio, ni de la ciudad”.

Díaz ha recordado que “cuando el PP gobernaba en la ciudad había una brigada de Inagra que se dedicaba a limpiar los grafitis y a perseguir de manera dura a quienes utilizan los espacios públicos como lienzo para

su creatividad” y ha reprochado que “quizá el gobierno socialista de Paco Cuenca ha querido ver en esta expresión artística, el mural de grafitis ilegales que preside la casa donde nació el insigne poeta

Rafael Guillén, como una manera de reconocer la trayectoria que ha caracterizado la vida del artista granadino”.

El portavoz ha criticado que “se tenía que haber adecentado esta zona, no solo porque es un sitio emblemático, sino porque está en un barrio muy transitado, entrada al centro de la capital, y esta no es la mejor imagen que se está dando de la ciudad, ni de este barrio”.