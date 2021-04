Salud dejará de informar de la pandemia los domingos en plena subida de la cuarta ola

La información que facilita diariamente la Junta de Andalucía sobre la evolución de la pandemia por provincias en un parte con datos de vacunas, hospitalizados, contagios y presión hospitalaria, entre otros indicadores, se verá nuevamente limitada.

La Junta ha informado hoy que desde este fin de semana no habrá parte los domingos, por lo que no se sabrá los datos correspondientes al sábado y cuando el lunes se ofrezca la información, vendrá acumulada (o no) con los datos desde el viernes. Un desfase que afectará al seguimiento diario de la pandemia.

Sorprende que se tome esta decisión en plena fase de ascenso de la cuarta ola, cuando más necesario es ver cómo van subiendo los indicadores y hasta dónde se llega y cuándo baja la curva.

Ya en Semana Santa no hubo parte ni Jueves Santo, ni Viernes Santo ni Domingo de Resurrección, carencias que luego se fueron arrastrando sin especificar por día en los partes de esta semana, lo que dificulta el análisis estadístico.

Además, el Instituto de Estadística de Andalucía (IECA) no actualiza los datos en fines de semana, una información más amplia que permite ver tasas por provincias, distritos, municipios..., por lo que los fines de semana se quedarán ahora, añadiendo la falta de parte los domingos, en un vacío informativo.