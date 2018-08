Salud realiza once informes de segunda opinión a pacientes

En ocasiones los pacientes no quedan del todo satisfechos con el diagnóstico ofrecido por su médico. Ante esta situación existe la posibilidad de pedir consejo a un segundo médico para que valore la historia o las pruebas realizadas. Aunque no es una práctica muy común, cada año distintos pacientes optan por esta segunda opinión. En concreto, en Granada, según los datos de la Consejería de Salud, se han realizado en lo que va de año once informes de segunda opinión médica durante el primer semestre de 2018 en la provincia de Granada y 78 en el conjunto de la comunidad autónoma andaluza. En el 97,4% de los casos, es decir en 76 solicitudes, coincidió la opinión de los expertos con el diagnóstico o el tratamiento indicado previamente por los médicos. En tan solo 2 casos se produjeron discrepancias.

De entre las solicitudes recibidas para emitir una segunda opinión médica, la mayoría, el 64,1% (50 solicitudes), han estado motivadas por neoplasias malignas, seguidas de enfermedades degenerativas (7.7%), trasplantes (7.7%), enfermedades raras (5.1%), aneurismas (3.8%), epilepsia (3.8%), enfermedades cardiocongénitas (2.5%), tumoración raquimedular (2.5%) así como por enfermedades del aparato locomotor (1.2%) o de la columna (1,2%).

Andalucía fue la primera comunidad que implantó este servicio en 2003

Por provincias, Sevilla es la que más solicitudes ha registrado, 13 en total, seguida de Granada y Jaén, con 11 cada una; Huelva con 10; Almería que ha recibido 9; y Cádiz, Córdoba y Málaga, con 8 solicitudes cada una.

Andalucía fue la primera comunidad autónoma en implantar la segunda opinión médica, que entró en vigor el 1 de agosto de 2003, para las circunstancias clínicas relacionadas con accidentes cardiovasculares y tromboembolismos, aneurismas, enfermedades del aparato locomotor, cardiopatías congénitas, patologías de columna, enfermedades coronarias, enfermedades degenerativas, enfermedades raras, epilepsias, escoliosis, neoplasias malignas, neoplasias de la piel, patologías oftalmológicas, trasplantes de órganos, tumor cerebral y parálisis cerebral infantil. Desde entonces, se han gestionado 6.801 solicitudes de pacientes que tenían dudas sobre su diagnóstico o tratamiento y expertos de reconocido prestigio han ofrecido una segunda opinión que, en más del 97% de los casos se ha resuelto coincidiendo con el diagnóstico inicial.

La segunda opinión médica puede ser solicitada, además de por el propio paciente, por sus familiares o representantes legales. El documento para solicitar este derecho está disponible en todos los centros administrativos dependientes de la Consejería de Salud, así como en los concertados. El servicio de atención al ciudadano 'Salud Responde' también ofrece información sobre este derecho a través del teléfono 955 54 50 60.