Salvador defiende su gestión y tilda de “ruido” las críticas de PSOE y Vox

La situación en el Ayuntamiento no se relaja y todavía la incertidumbre está instalada en la Plaza del Carmen. Anuncios de mociones de censura, de bloqueo del pleno de organización, de no hablar hasta que no se relaje la tensión,... todo está haciendo que cada día los representantes políticos tengan todavía que ocuparse más de la actualidad política que de la gestión directa. Y parece que no se va a solucionar como mínimo hasta el pleno de organización, que sigue sin fecha, y que puede ahondar la crisis si hay rechazo a la estructura diseñada por PP y Cs, o hasta que se resuelva la situación política nacional, que sigue marcando los designios de Granada y de los partidos.

Ayer, el alcalde de Granada, Luis Salvador, quiso ser rotundo y dar una imagen de tranquilidad y normalidad de la gestión y acusó a PSOE y a Vox de trasladar un “caos” e “incertidumbre” falsos. Lo hizo en respuesta al aviso de Vox de apoyar una moción de censura y a la posición del PSOE de dejar también todos los escenarios abiertos, aunque ayer los socialistas fueron más contundentes y aseguraron que Vox “no será un compañero de viaje”.

Según Salvador, el portavoz socialista, Paco Cuenca, está teniendo “mala fe” con las declaraciones sobre el pleno de organización y la invitación a Vox a que vote en contra y advirtió de que un rechazo en ese pleno “no tendrá efectos prácticos”.

El alcalde aclaró que en el pleno de organización “no se vota una propuesta alternativa de la oposición”. “Estamos en la normalidad y quiero transmitir un mensaje de tranquilidad”, aseguró Salvador, que pidió que “nadie intente jugar con el futuro del Ayuntamiento por intereses personales y de sillones. Esto es algo más serio”, contestó.

Todavía no hay fecha para el pleno de organización (el límite es final de julio) pero Salvador defendió que el Ayuntamiento está a pleno rendimiento. Sobre ese pleno, dijo que se lleva la propuesta de niveles esenciales con coordinadores y directores generales, que aseguró “serán similares a los anteriores, y sin incremento de coste”. Después están las eventualidades, con un límite de 27. El PSOE tiene asignados 3 asesores y 2 secretarios, el PP 2 asesores y 2 secretarios, Cs, Podemos-IU y Vox, 1 asesor y 1 secretario. “Siguiendo la tradición un partido puede decidir si desdobla y convierte un asesor en dos secretarios. Puedes tener 15 o 22 personas pero con la misma masa salarial”, explicó el alcalde. También van al pleno las liberaciones. Corresponden 18 liberaciones absolutas y el resto parciales. En esa primera opción estarán los concejales y delegados y el resto habrá que hablarlo con los grupos para ver la asignación, lo que considera un mero trámite. “Votar no a los niveles básicos es entorpecer el trabajo y es más un mal gesto que algo que tenga efectos”, aseguró Salvador, que insiste en que el posicionamiento de PSOE, que votará en contra, y de Vox –cuyo portavoz, Onofre Miralles, ya dijo en Twitter que no acudiría– “es más el ruido y la alarma social”.

Sobre Vox, Salvador aseguró que un gobierno tiene que ser “dialogante” y encontrar también que “los partidos sean razonables”. Así, aseguró que hablarán con Vox y con todos para sacar adelante el pleno de organización, aunque reconoció el “don de la oportunidad” y dijo que ahora mismo “tratar de forzar algo es absurdo”. “Tenemos tiempo de hablar y que las aguas vuelvan a su cauce, pero hay que dar un poco de tiempo para que las situaciones de tensión se puedan relajar”, dijo.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, dijo ayer que no van a ir “nunca de compañeros de viaje con la ultraderecha”, en relación a la invitación para la moción de censura que le hizo Vox hace dos días, a los que el socialista pidió certezas antes de hablar de mociones, ante las que se mantienen abiertos diversos escenarios.

Cuenca ratificó que van a votar que no y llamó al resto de partidos a que “se posicionen”. Además, advirtió de que la creación de la vicealcaldía para Sebastián Pérez, que requiere una modificación del ROM, contará también con un staf propio con jefe de gabinete y secretario, según se recogió en la junta de gobierno local extraordinaria del lunes. Una estructura que desde el PSOE aseguran tendrá un coste anual de 100.000 euros. Por eso, piden al alcalde que “deje de engañar y cuente el apaño real con el PP”.

Desde Cs se posicionó ayer también su Secretario de Organización, Fran Hervías, negociador de la Alcaldía de Granada, criticando a los “patriotas” de Vox por “negociar con PSOE y Podemos de Granada para hacer una moción de censura y quitar el gobierno del cambio de Cs y PP”. “Dándose golpes en el pecho dirán que lo hacen por España. Como dirían ellos, ‘vaya jeta”, dijo.