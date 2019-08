Salvador espera dar "visibilidad" a los concejales de Vox en los grandes temas de ciudad

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha tendido hoy la mano al grupo municipal de Vox, que fueron sus socios de investidura pero que no entraron en el gobierno, lo que generó que el grupo pasara a la oposición y criticara las "mentiras" de Cs proponiendo mociones de censura, que aún tienen sobre la mesa, y asegurando que harían lo posible para quitar a Salvador de la Alcaldía.

En su regreso de las vacaciones, y con la crisis con su socio de gobierno, el PP, reabierta por la alternancia en la Alcaldía, Salvador se ha dirigido especialmente a los tres concejales de Vox: "En el futuro inmediato tenemos que encontrar espacios de trabajo, de aportación, de fiscalización para desarrollar la labor política, para que los tres concejales de Vox puedan trabajar por los grandes objetivos de la ciudad, tener relevancia y comprometerse con un proyecto muy ambicioso. Cuando ellos lo decidan crearemos los espacios políticos para desempeañar funciones conectados todos", ha dicho.

Salvador, sobre el relato de Vox de que los acuerdos les incluían en un principio entrar en gobierno, ha dicho que vio a su portavox, Onofre Miralles, y que lo que le dijo "es que me comprometía a buscar espacios políticos para darles visibilidad". "Mi compromiso con Vox es normalizar la situación. Habrá espacio para todos", ha repetido.

En los últimos días, Miralles, tras estallar de nuevo la crisis con el PP, ha incidido en el incumplimiento de los pactos por parte de Cs y Luis Salvador llevando la discrepancia incluso a la gestión municipal, asegurando que están entorpeciendo la labor de oposición al no cursar las solicitudes de información de Vox durante el mes de agosto.

Salvador ha querido abrir un espacio de entendimiento asegurando que "PSOE y Podemos se frotan las manos cuando hay la más mínima. Nunca he cuestionado a ningún dirigente de vox. Valoro su trabajo y yo no me voy a pelear", ha destacado.