Los vecinos de Santa Adela intervienen en el pleno para solicitar un foro con Ayuntamiento de Granada y Junta de Andalucía

Los vecinos de Santa Adela se han dirigido al pleno del Ayuntamiento de Granada para solicitar una reunión foro a tres bandas, entre propietarios, Junta de Andalucía y Consistorio, para tratar la parte de los trabajadores sociales en la barriada, así como para destinarles a un buen local de trabajo, como podrían ser lo bajos de los edificios nuevos construidos, que aún no tienen un uso destinado.

La portavoz de la plataforma Vecinos de Santa Adela, Mari Carmen Ariza, esperó hasta la finalización del plano para intervenir y llamar la atención de todos los grupos al decir que “está habiendo un problema con el proyecto social de Santa Adela, por lo que queremos celebrar un foro con todos los partido políticos que esperamos que apoyéis, porque Santa Adela está compuesta por la parte social, además de la urbanística, ambas van de la mano la una de la otra”.

Así, Ariza ha señalado que “en el aspecto social hay problemas, queremos hablar con vosotros y que veamos la manera de afrontar esto, porque ya mismo se acaba el proyecto de la Comunidad Europea, y van 16 personas de la parte social a la calle, si quitamos esta parte, las personas que están trabajando con los vecinos, ya apaga y vámonos”. En este sentido añadió que “la oficina no está llevando a cabo el proyecto con los vecinos para adaptarse a la convivencia en los nuevos edificios”.

Por otra parte, la representante de Santa Adela ha pedido “también una reunión con la Junta de Andalucía, con Marifrán Carazo, y con este Ayuntamiento de Granada, algo que hemos pedido ya varias, y queremos que se haga, porque queremos aclarar todo, ya que nos cuentan una cosa por una parte, otros dicen otra cosa, y es que ahora tiene que ver que no se aprueben los presupuestos de la Junta”. Así, ha insistido Ariza, “queremos que se sienten y no nos sigan torturando a los vecinos, porque hay algunos que no pueden vivir dentro de las viviendas y queremos sentarnos con todos para que las cosas se compartan y se cumplan”.

Por último, la portavoz de los vecinos de Santa Adela, ha reseñado que “además, está el tema de los locales de los nuevos edificios, ¿a qué se van a acabar dedicando y para qué se van a usar?”. Como posible solución, “pedimos apoyo de todos y que hablemos en el foro, es una pena que estén cerrados mientras que los servicios sociales están trabajado en condiciones pésimas en el Centro Cívico del Zaidín”, ha sugerido Mari Carmen Ariza.