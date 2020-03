Sebastián Pérez dice que tomó la decisión de dimitir del PP "hace meses"

Sebatián Pérez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, ha dado hoy su primera rueda de prensa individual después de que hace poco más de un mes dimitiera como presidente del PP, lo que generó una crisis en el partido y en el Ayuntamiento al confirmar que con el pacto de Alcaldía se "vendió" a Granada, así como otras críticas a su partido y al alcalde, Luis Salvador.

Hoy, Pérez ha dicho, a preguntas de los periodistas, que no se arrepiente de lo que dijo. "Soy una persona seria y consecuente, me avala mi trayectoria, y pese a lo que piensen, la decisión estaba tomada desde hacía meses pero no podía por las elecciones generales y las que después vinieron ese año", ha dicho, ratificando que se mantiene en todos sus argumentos.

Pérez ha asegurado que como militante ya de base sigue a la espera de la decisión de su partido sobre su futuro en el área de Contratación. "No sé lo que pasará", porque todavía no ha recibido instrucción de dejar el área como él dijo mientras era presidente si Salvador daba la comisión de contratación a Vox, como finalmente ha hecho.

Sobre las relaciones con su grupo municipal tras el desmentido de sus acusaciones realizado por el portavoz del grupo y la que mantiene con el alcalde, ha dicho que son "normales". "Ha habido siempre un mantra de que Salvador era mi compradre, mi amigo, desde que en 2012 volvió a Diputación al dejar el PSOE, de que yo lo había facilitado y abonado. Las relaciones son educadas y respetuosas", ha dicho, aunque asegurando que no se "van de copas" juntos.