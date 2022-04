La Segunda Circunvalación de Granada 'retira' el paso de camiones pero no alivia el tráfico de la antigua

En diciembre de 2020, con toda la pompa y boato posibles, el Gobierno inauguró en Granada la Variante Exterior, más conocida como Segunda Circunvalación, que con un recorrido de casi 30 kilómetros bordea la capital y envuelve dentro de una gran cinturón los principales pueblos del Área Metropolitana. Su finalidad estaba clara: aliviar el tráfico que soportaba la Primera Circunvalación, inaugurada a primeros de los años 90, y que se encuentra completamente saturada en las horas punta. Cuando se va camino del año y medio desde su inauguración, la pregunta es si esta nueva autovía está cumpliendo con su función. Y podría decirse que lo ha hecho a medias: no ha retirado de la circulación tanto vehículo privado como se esperaba, unos 30.000 de media, pero sí que está absorbiendo buena parte del tránsito de camiones y transporte pesado de mercancías, que se ha convertido en el tráfico principal de la nueva A-44. Mientras que en la GR-30 supone un 5,5% de su circulación, en la Variante Exterior el porcentaje de vehículos pesados que la utilizan asciende, de media, hasta el 21,17%, según los datos ofrecidos a esta redacción por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Aún harán falta varios años para que los conductores se familiaricen con la nueva carretera y asentarla dentro de las rutas, tanto cotidianas para los ciudadanos, como para los transportistas, pero ya sí se pueden observar algunas tendencias. La principal es la enorme diferencia entre el porcentaje de vehículos ligeros y pesados que utilizan tanto la nueva como la antigua Circunvalación. Con datos que cuentan las estaciones de aforo principales de ambas carreteras desde el año 2018 hasta ahora, el volumen de tráfico pesado al año que suporta la actual GR-30 es del 5,5% mientras que en la Variante Exterior es del 21,17%. Es decir, la Segunda Circunvalación se ha convertido lo que se esperaba de ella en cuanto a desviar el paso de los camiones que hacen el recorrido entre la Costa y Jaén-Madrid sin tener que pasar por la ciudad.

La evolución del tráfico es clara a pesar de que los datos promediados en 2020 en las dos estaciones de aforo de la Segunda Circunvalación están marcados por la pandemia de coronavirus. Así, durante el año de la crisis sanitaria, por la estación GR-320-2, que es de carácter provisional, situada en antes de la salida a la carretera de Córdoba desde la Variante Exterior, el tráfico de camiones ya era de un 12,6 aunque era una conexión escasamente usada al no tener, entonces, continuidad por no estar acabadas las obras. La estación de aforo situada en el término municipal de Albolote, ya próxima al embalse de Cubillas, ofrece datos más interesantes. Durante 2020 su tránsito de camiones era del 24,9 de su tráfico total, cantidad que en 2021, ya con la nueva autovía abierta al completo decae hasta el 16,2%. Sin embargo, esta bajada no implica un tráfico menor, sino que la apertura completa aumentó el paso de vehículos ligeros que ha ajustado ese porcentaje. Por eso, el 2020 circularon en total 992 vehículos de media diaria, cantidad que se disparó en 2021 hasta los 4.984. Con lo cual se concluye también que el tráfico en la A-44 abierta al completo o solo de forma parcial como lo era este tramo se disparó un 402,42%.

Sin embargo, el dato más importante lo ofrece la estación GR-250-0. La misma está situada en uno de los tramos abiertos en diciembre de 2020, apenas un kilómetro antes de la salida de Alhendín. Sus datos solo abarcan 2020 pero ya son muy valorativos. Por este punto el primer año de funcionamiento de la Segunda Circunvalación pasaron un 26,4 de vehículos pesados, 2.841 de intensidad media diaria total, superior a la estaciones de la GR-30 del Suspiro del Moro, centro comercial Nevada, o Polígono de Juncaril, incluso con datos previos a la pandemia.

Más datos que corroboran que la Variante Exterior solo está sirviendo para aliviar el tráfico de camiones por las inmediaciones de la capital son los datos de las estaciones de aforo de la antigua Circunvalación que tiene datos anteriores y posteriores a la apertura completa de la A-44. Los puntos en cuestión están frente a Hipercor, la salida de La Chana y frente al Polígono Olinda. Y en ellos se aprecia que las intensidades media diarias de circulación de vehículos pesados ha bajado un 9,03% antes y después de la puesta en servicio de la nueva autovía.

Aun así, y aquí está el debe, el tráfico de vehículos ligeros no solo no ha bajado sino que ha subido. En estos tres puntos, la intensidad del tráfico total es de 112.635,3 vehículos al día, lo que supone un 9,26% más que en 2020 cuando no estaba abierta la Variante, que en el caso solo de los vehículos ligeros es del 10,49% más. Además, en todos los parámetros de medición las cifras de la Segunda Circunvalación están muy lejos de parecerse a las de la radial de la capital. De hecho, por la actual GR-30 circulan, con datos de los cuatro últimos años, una media de 78.497,5 vehículos al día por 5.206,2 en la nueva A-44, por lo que la Segunda Circunvalación solo soporta un 6,63% del tráfico total que la antigua. Así que, y como se comprueba en las horas punta, los atascos se mantienen y la polución apenas baja, aunque ya los camiones eviten colarse en la ratonera de la Circunvalación.