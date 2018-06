La jueza da 10 días a Segur Caixa para que avale la fianza de Torres Hurtado

La jueza instructora del caso Serrallo sólo dará por cubierto el pago de los 2 millones de euros de la fianza impuesta a los acusados si la compañía aseguradora de la póliza de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Granada reconoce "fehacientemente" que se hará cargo de esa prestación económica.

El exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, que tenía que hacer frente a esos 2 millones de euros de manera solidaria con el resto de los 17 acusados, presentó en el Juzgado a principios de este mes una póliza suscrita por el Ayuntamiento de Granada que cubre a cargos políticos y funcionarios y, a su entender, prevé también el pago de las fianzas impuestas en casos de investigación penal.

El resto de políticos y empleados municipales acusados en este caso (que en total son 16) siguió los pasos del exregidor y en los días sucesivos presentó en el Juzgado la misma póliza para evitar el desembolso económico destinado a asegurar posibles responsabilidades económicas ante una hipotética condena en el caso Serrallo.

Mediante una reciente providencia a la que ha tenido acceso Granada Hoy , la jueza del caso ha ordenado enviar un requerimiento a Segur Caixa Adeslas para que "ratifique dicha póliza" a favor de las 16 personas indicadas y "expresamente" manifieste "que presta fianza para cubrir las responsabilidades civiles que puedan derivarse de la presente causa contra José Torres Hurtado y otros". Para que la compañía informe de su posición en este asunto, la jueza le ha dado un plazo de 10 días.

En el requerimiento, la magistrada ha pedido que se remita a la compañía el auto de apertura de juicio oral, donde se incluyen los detalles de los cargos contra cada uno de los acusados y las posibles responsabilidades económicas que podrían enfrentar. En esa misma resolución la jueza impuso la fianza de dos millones de euros a pagar por todos los acusados.

De estas 17 personas, salvo el promotor Roberto García Arrabal, todos tienen o han tenido vínculo con el Ayuntamiento de Granada, de ahí que hayan tratado de cubrir la fianza con la póliza que tiene contratada el municipio para los casos de responsabilidad civil.

Son el exalcalde, nueve concejales que formaban parte del gobierno del PP (seis de ellos aún son ediles en la oposición), el interventor municipal y varios funcionarios que ocupaban cargos de responsabilidad en Urbanismo, como el exgerente Manuel Lorente.

Todos ellos se han adherido a la petición de Torres Hurtado de utilizar la póliza del Ayuntamiento para cubrir la fianza de este caso en el que irán a juicio por la tramitación de una discoteca en un suelo destinado a parque infantil.

Antes de aceptar esta forma de pago, la jueza del caso tiene que cerciorarse de que la compañía aseguradora reconoce la cobertura y se hace cargo para prestar fianza. Sin embargo, fuentes municipales aseguraron a este periódico que la empresa ya había comunicado al Ayuntamiento que no tenía previsto asumir ese pago. Ahora tendrá que notificarlo explícitamente al Juzgado mediante comparecencia o "documento notarial expreso de reconocimiento de fianza".

Si la aseguradora se opone se abre un un conflicto añadido en el ya de por sí complejo caso Serrallo, pues se produce ahora un debate legal de interpretación del contrato del seguro suscrito por el Ayuntamiento de Granada. La defensa de Torres Hurtado y las de otros acusados que eran concejales o trabajadores municipales destacan que la póliza de responsabilidad civil en vigor tiene un artículo específico dedicado a las "fianzas".

En el documento se especifica que el seguro incluye la constitución de "fianzas judiciales para garantizar las resultas civiles del procedimiento", así como las "costas judiciales". En un punto fundamental para este caso, el contrato dice que "las prestaciones citadas serán de aplicación asimismo en el caso de procesos criminales contra el asegurado que tengan su causa en el ejercicio de la actividad objeto del seguro".

Más adelante aparece en el documento que se excluyen los "daños debidos a la mala fe del asegurado o persona que deba responder, los derivados de la comisión intencionada de un delito, así como los que tengan su origen en una infracción o incumplimiento voluntario de las normas que rigen las actividades objeto del seguro". Ahora bien, las defensas alegan que eso aún no está demostrado porque no se ha celebrado el juicio y, por tanto, no hay delitos acreditados. De ahí que exijan la aportación de la fianza a la compañía, al menos mientras el resultado final del procedimiento judicial no se conozca.