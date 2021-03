'Este año, la Semana Santa la llevaremos por dentro': campaña de los autobuses urbanos de Granada

El Ayuntamiento a través del área de Movilidad y Transportes Rober impulsan una campaña de apoyo a los cofrades y amantes de la Semana Santa de la ciudad, una campaña vinilada en algunos buses urbanos que pretende servir como “un pequeño homenaje a un sentimiento que este año debe llevarse por dentro”, dadas las circunstancias a que obliga la pandemia.

En la presentación de la iniciativa, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha asegurado que “tendremos Semana Santa aunque no tengamos estaciones de penitencia, pues hemos buscado fórmulas como esta para visibilizar y tener presente esta fiesta identitaria y fortalecer y poner en valor nuestras fiestas y tradiciones”.

En este sentido, el primer edil granadino ha destacado que la campaña “lanza un mensaje de ánimo y apoyo a todas las hermandades, a los cofrades granadinos que este año no podrán salir; a quienes tendrán que vivir esta fiesta grande de un modo diferente; un mensaje de cercanía también destinado a las familias que también renunciarán a ver sus procesiones e imágenes en la calle”.

También ha aprovechado su comparecencia para hacer un llamamiento a la ciudadanía para que estos días festivos respete las medidas sanitarias y normas de seguridad, y ha agradecido a Rober y a la Federación de Hermandades “su colaboración siempre en asuntos que hacen ciudad".

Por su parte, el concejal de Movilidad, César Díaz, ha subrayado que “se trata de una campaña muy especial diseñada con mucho cariño dado que, como dice el slogan, toca vivir desde dentro, desde el recogimiento personal o visitando templos; y una campaña que sobre todo trata de rendir un pequeño tributo a cofrades y amantes de esta fiesta mayor”. Al igual que el alcalde, el edil de Protección Ciudadana y Movilidad ha incidido en “la importancia de la responsabilidad individual para seguir respetando esas normas sanitarias, dado que la situación sigue siendo grave”.Bajo el lema “Este año, la Semana Santa, la llevamos por dentro”, la campaña presenta una mujer subiendo al autobús con sus medallas en el bolso, y con pulseras de las hermandades granadinas en la muñeca.

Está reforzada con el mensaje `Sentimos contigo nuestra tradiciones´, “en apoyo a todos los granadinos que para ver sus imágenes titulares, este año tendrán que acudir a las iglesias y templos, siempre que las recomendaciones sanitarias lo permitan”.

El concejal de Movilidad, César Díaz, ha indicado que “al no haber procesiones, no habrá el tradicional dispositivo especial de transporte, es decir, al no haber procesiones en la calle, durante la Semana Santa, el transporte público seguirá funcionando con normalidad, tal y como hasta ahora” y ha asegurado que el Ayuntamiento va a poner un dispositivo especial de seguridad -que se tratara en la Junta Local de Seguridad- con un refuerzo de policía para los días festivos.

Han acompañado al alcalde y al concejal en la presentación informativa, el presidente de la Federación de Hermandades y Cofradías, Jesús Muros, y el gerente de Rober, Francisco Gámez.