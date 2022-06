Los Servicios Sociales de Granada piden al alcalde que "mueva ficha" ante la falta de personal

El personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada ha vuelto a concentrarse en la Plaza del Carmen ante el "silencio" del alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, al que piden que "mueva ficha" y cumpla con el acuerdo de reforzar un servicio que ahora tiene 260 trabajadores y que en agosto perderá a 56 trabajadores. Esa pérdida sólo se va a ver reforzada por ahora con 36 personas durante seis meses (de agosto a diciembre, por la partida de inversión extraordinaria acordada entre PSOE y UP), por lo que el comité de empresa pregunta al equipo de Gobierno qué va a pasar desde agosto, cómo se va a poder prestar el servicio y qué va a tener que dejar de atenderse.

Luis Cotarelo, de CGT, ha dicho que vuelven a protestar "ante la inacción del alcalde" ante un conflicto que ya lleva meses activo por la falta de personal para atender toda la demanda existente. "No entendemos que el alcalde no reaccione. Cuando estaba en la oposición era una prioridad y ahora se le ha olvidado y paradójicamente echa balones fuera y no dice la alternativa que se dará en Granada cuando en agosto desaparezcan 56 profesionales tras tres años de servicio en Norte, Zaidín y Beiro". "¿Cuál va a ser la instrucción?", pregunta Cotarelo, que lamenta que ve "injustificado" que "se echen balones a la Junta por estar en periodo electoral".

Desde CSIF, Ignacio Conde asegura que "la corporación municipal debe poner medidas". "Hace dos años se hablaba de un plan de emergencia social del que no sabemos nada. Ahora 36 plazas por seis meses no resuelve los problemas, es un parche que no es lo que habló", denuncia.

David Vílchez, de CCOO, ha asegurado que siguen "esperando respuestas serias" y que lo que se ha informado de incluir 15 plazas en estructura en oferta de empleo no es suficiente.