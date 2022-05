Los Servicios Sociales municipales de Granada irán a la huelga este jueves ante la "falta de respuesta"

Los Servicios Sociales municipales de Granada irán a la huelga este jueves. Todo ello, según aseguran, pore "la falta de respuestas" del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, después de llevar semanas informando a la ciudadanía y al personal municipal. Así lo han indicado los sindicatos convocantes, CGT, CCOO, CSIF y el Comité de Huelga.

Esta convocatoria de huelga responde a la "falta de respuestas a las reivindicaciones planteadas por la Asamblea de trabajadoras y trabajadores del Área de Derechos Sociales", que, según los sindicatos convocantes, no piden aumentos de salarios, ni nada parecido, simplemente exigen "más personal de estructura que pueda asumir el aumento de trabajo exponencial debido a las necesidades de la ciudadanía de Granada y para no enfermar por el estrés y ansiedad que supone no llegar a lo que se necesita".

Asimismo, también reclaman "más recursos públicos que puedan ofrecer a la ciudadanía para cubrir sus derechos sociales, tanto recursos económicos, como residenciales y tantos otros, así como saber qué soluciones da el Ayuntamiento de Granada a la finalización en agosto del PLIZD (Programa Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas) sobre lo que, a día de hoy, Paco Cuenca únicamente echa balones fuera hacia la Junta de Andalucía y asegura que no hará nada ante el despido de 56 profesionales municipales que llevan tres años atendiendo a los vecinos de Norte, Zaidín y Beiro, con lo que más de 50.000 personas se quedarán desatendidas.

Además del día de huelga para este jueves 19 de mayo, se ha convocado una manifestación que saldrá desde la Delegación de la Junta de Andalucía a las diez de la mañana, para acabar en la Plaza del Carmen, donde se montarán unas carpas informativas sobre los motivos de la huelga, para que la ciudadanía conozca la vulneración de sus derechos y la de los derechos laborales del personal municipal, según informan CGT, CCOO y CSIF.

"Si no hay reacción por parte de Cuenca y la Concejala del Área de Derechos Sociales, Nuria Gutiérrez", los sindicatos anuncian que la próxima movilización será "en la sede del PSOE la semana que viene y que volverán a movilizarse con motivo de la celebración del Pleno municipal de mayo".