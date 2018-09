Los empresarios de Sierra Nevada, "muy preocupados" con la huelga de apertura C's acusa al bipartidismo de "ningunear" la Segunda CircunvalaciónDenuncian que la falta de personal "está perjudicando" a la AlhambraMovilización de los funcionarios antes de que se inaugure el año judicialLa Junta asiste los Juzgados de Paz con medio centenar de empleados públicos

Los empresarios de la estación de esquí de Sierra Nevada han acogido con "mucha preocupación" la convocatoria de huelga que los trabajadores de Cetursa Remontes han anunciado para el día de apertura de la temporada y el resto de fines de semana, alegando que esta movilización repercute no sólo en las empresas y en la 'marca Granada', sino también en los más de 3.000 empleos que de forma directa e indirecta genera la estación. El presidente de la asociación de empresarios de la estación, Enrique de la Higuera, lamentó ayer que desde los últimos cinco años se vengan repitiendo esta clase de conflictos laborales antes de que comience la temporada, lo que genera incertidumbre en el potencial visitante y "afecta bastante" a las reservas hoteleras, pero también a las escuelas de esquí y a los alquileres de material.

"Mientras otras estaciones de España hablan estos días de que han ampliado pistas y mejorado instalaciones, nosotros nos dedicamos a publicar que se ha convocado una huelga", incidió el presidente de los empresarios, que han mantenido recientemente encuentros con los trabajadores, la empresa pública que gestiona la estación (Cetursa) y prevén hacerlo en unos días con la Junta de Andalucía.

Aunque el colectivo dice "entender y respetar" que los trabajadores defiendan sus derechos, reprochan a las partes que no solventen sus diferencias laborales para dar por finalizado un conflicto que se está prolongando en el tiempo y que afecta a otros muchos colectivos. Recordó así que la jornada de huelga que se produjo la pasada temporada conllevó un perjuicio económico de unos cuatro millones. No sólo por las pérdidas de ese fin de semana, sino también de los dos siguientes, puesto que el "cliente ya no se fía", por lo que el sector acoge "fatal" esta nueva movilización y pide que se lleguen a acuerdos que la desactiven.

El portavoz provincial de Ciudadanos Granada y diputado de la formación en el Congreso criticó ayer la "última gran tomadura de pelo" de PP y PSOE con la Segunda Circunvalación, "una infraestructura viaria vital para aliviar la movilidad en el Área Metropolitana con la que ambos partidos suman ya veinte años de demora y de ninguneo por parte de sus gobiernos centrales". Según Salvador, "el bipartidismo le ha sentado mal históricamente a Granada" porque, a su juicio, "termina siendo la gran olvidada, manteniendo sus grandes proyectos atrancados y rodeados de engaños y mentiras".

Así lo denunció el portavoz provincial de Ciudadanos Granada y diputado de la formación en el Congreso, Luis Salvador, quien la criticado con dureza la trifulca entre los principales partidos por los plazos de la Segunda Circunvalación. "Asistimos atónitos al cruce de reproches entre los diputados granadinos de PP y PSOE, acusando uno desde la oposición de lo mismo que hizo desde el gobierno y viceversa", manifestó Salvador, quien calificó dicha infraestructura como "uno de los ejemplos más flagrantes de la desidia política que ambas formaciones tienen con Granada" y que se une a una larga lista de deudas pendientes con la provincia.

CCOO denunció ayer la falta de contratación de sustituciones en la Alhambra y lamentó que este verano se hayan dejado de hacer al menos cuarenta contratos para cubrir vacaciones y otras necesidades en uno de los monumentos más visitados de España. Además, según señaló el sindicato, tampoco se han podido realizar contratos de relevo para jubilaciones parciales del personal ya aprobados, debido a la falta de personal funcionario para tramitar los actos administrativos.

CCOO denunció que la Junta impida, con su política de personal, las contrataciones mínimas necesarias para la gestión cotidiana. Personal que puede prejubilarse y tiene todos los requisitos para hacerlo, incluido el visto bueno de la Administración, con la persona relevista que los va a sustituir seleccionada, está además esperando a ser avisado.

"Llevan meses sin poder ejercer este derecho por la falta de personal en la Alhambra para gestionar la documentación necesaria para ejecutar el acto", denunció el sindicato. Esta falta de personal funcionario en el Patronato de la Alhambra está causando perjuicios al monumento y a su plantilla, ya que no se ha podido contratar el personal suficiente para cubrir las necesidades que exige el monumento granadino.

La Junta de Personal de Funcionarios de la Administración de Justicia de Granada ha declinado la invitación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, para asistir al acto de apertura del año judicial que se celebrará el próximo lunes, al mismo tiempor que reclama mejoras laborales y retributivas para el sector.

El colectivo remitió ayer un escrito al presidente del TSJA en el que declinan la invitación por entender que esta clase de actos "sólo sirven de púlpito" desde el que los responsables políticos "hacen año tras año multitud de promesas para solucionar los graves males que padece la justicia en nuestra comunidad". Matizan, sin embargo, que "estas deficiencias nunca llegan a ser superadas" por falta de voluntad política para emprender las necesarias y profundas reformas que propicien medios materiales, técnicos y humanos suficientes.

Además, critican que la invitación que se les reitera año tras año sea para asistir como "meros espectadores", sin posibilidad de intervenir para dar a conocer su opinión sobre el estado la Justicia.

La Junta apoya con recursos humanos los Juzgados de Paz de los municipios de más de 7.000 habitantes de la provincia que carecen de juzgados de Primera Instancia e Instrucción. En concreto, 52 empleados públicos prestan servicio en 24 juzgados de paz granadinos.

Así lo explicó la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, en la visita que realizó a las nuevas instalaciones del órgano judicial de Íllora junto al alcalde, Antonio José Salazar. El volumen de trabajo que asumen estos juzgados lleva a la Administración andaluza a apoyar con personal cualificado la labor de los jueces de paz y su contribución a la prestación de este servicio público.

En la provincia de Granada realizan funciones de jueces de paz 165 personas que resuelven cuestiones de menor alcance.