Solicitan dos nuevas ayudas para el comercio en Granada por valor de más de 3 millones de euros

El Ayuntamiento de Granada aprueba la presentación, en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resilencia 'España Puede' puesto en marcha por el Gobierno de España dentro de los Fondos Europeos Next-Generation dos nuevos proyectos dirigidos a la reactivación del sector del comercio en la ciudad por valor de 3.173.000 euros, por lo que “el actual equipo de gobierno en menos de tres meses ha solicitado proyectos con una inversión superior 25 millones de euros”.Se trata de los proyectos “Comercio Granada” dirigido a impulsar la competitividad, innovación, sostenibilidad, accesibilidad, modernización y digitalización del sector comercial, centros comerciales abiertos y mercados municipales de la ciudad, con un importe de 2.313.594 euros, de los que 1.529.649 euros aportaría el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y 783.945 euros el Ayuntamiento de Granada, y “Comercio Turístico Granada” en el que, con un presupuesto de 860.286 euros, aportados por el Gobierno central -568.784 euros-, y por la entidad municipal -291.502- pretende impulsar alcanzar idénticos objetivos que el anterior pero exclusivamente las zonas turística de la ciudad.La concejala responsable de la coordinación de los fondos Next-Generation, Ana Muñoz Arquelladas, y el concejal del área de Turismo y Comercio, Eduardo Castillo, han anunciado ante los medios de comunicación dicha medida que se enmarca “dentro de la hoja de ruta establecida por el nuevo equipo de gobierno” en el que, en palabras de Muñoz Arquelladas, “nos mueve el firme compromiso de que Granada va a concurrir y ser parte activa de los fondos europeos que nos ayuden a salir de la crisis económica generada por la pandemia y reactivar la economía de la ciudad”.Así, ha recordado que, desde el pasado día 20 de agosto a la fecha, en menos de dos meses, el Ayuntamiento de Granada ha presentado proyectos en cuatro convocatorias de ayudas europeas, “de la que una no entraba dentro de los planes Next-Generation”, ha explicitado, en relación al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con una inversión de 9.504.000 euros, que elevan a 25.124.259 euros los fondos solicitados por la ciudad a Europa.Para Muñoz Arquelladas, estas cifras reflejan “el trabajo realizado por el equipo de gobierno con proyectos con objetivos claros dirigidos a impulsar la reactivación económica a sectores de la ciudad que les hace muchísima falta”.Por parte del área Movilidad, según ha explicado, se han presentado también cuatro proyectos, por un presupuesto de 12.356.379 euros, dirigidos a la implantación de zonas de baja emisión, la mejora de la sostenibilidad del transporte urbano (7.670.000 euros), la adquisición de autobuses eléctricos (1.120.000 euros) y puntos para la recarga eléctrica de vehículos (con casi 500.000 euros).La concejal ha reiterado que, frente al anterior equipo de gobierno “que devolvió casi diez millones de euros que podrían haber permitido a muchos granadinos contar con un itinerario formativo y un empleo”, “nos vamos a desaprovechar ninguna posibilidad dirigida a beneficiar a nuestra ciudad con proyectos financiados por Europa”.Tras lamentar que “hasta ahora no había ningún proyecto preparado para afrontar las convocatorias de ayudas impulsadas por Europa”, Muñoz Arquelladas ha dicho que “trabajamos seriamente en la elaboración de proyectos, como objetivos y prioridades concretos en función a las necesidades de nuestra ciudad”, por lo que ha anunciado que “vamos a presentarnos en tiempo y forma a todas las convocatorias que hasta 2026 se van a ofertar”. “Desgraciadamente” -ha continuado diciendo- “durante dos años en lugar de elaborar proyectos para el desarrollo de la ciudad, estuvieron dedicados a su proyecto, que era el dos más dos”.Por su parte, Eduardo Castillo ha considerado “fundamental” la labor de coordinación realizada desde la nueva concejalía de Next-Generation para “que Granada no pierda ninguna oportunidad y no se pierda ningún solo euro, que ya bastante se ha perdido”.