Solicitan tratar las cancelaciones de los vuelos en la Mesa del Aeropuerto

Los retrasos y cancelaciones de Vueling de los últimos meses no sólo han crispado a los pasajeros que se han quedado tirados en el Aeropuerto Federico García Lorca. Ayer, el grupo municipal popular pidió a los dirigentes socialistas que gobiernan Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía que busquen soluciones a un problema que no parece tener fin. En concreto, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada solicitó ayer al alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, que convoque "de manera urgente" la Mesa del Aeropuerto y le exigió explicaciones ante las cancelaciones de vuelos con salida o llegada a Granada que han perjudicado durante el periodo estival a granadinos y turistas. Así lo trasladaron la portavoz del grupo, Rocío Díaz, y el coordinador del mismo, Juan Antonio Fuentes, quienes criticaron la actitud del regidor socialista por dar la callada por respuesta y no mostrar ni el más mínimo interés en lo sucedido en una ciudad donde el turismo es la principal fuente de riqueza. Asimismo, insistió en que "esto no puede ocurrir en nuestra ciudad ni en nuestra provincia", donde el sector turístico es un motor de empleo e ingresos.

Ante este silencio, el PP instó al regidor a convocar la Mesa del Aeropuerto y recordó que ésta, creada estando en el Gobierno de España el PP, nació par dar respuesta y soluciones a "las necesidades que teníamos tanto instituciones como los empresarios del sector turístico". La portavoz afirmó que esta mesa "ha funcionado muy bien" y "se han llevado a cabo negociaciones para traer vuelos a Granada". Unas gestiones cuyos resultados "se van viendo a lo largo del tiempo", y como ejemplo añadió que "dentro de poco tendremos conexión con Nápoles".

El coordinador afirmó que la subdelegada del Gobierno, que "parece que se fue de vacaciones tras tomar posesión", solicitó "un informe a AENA" para obtener "información sobre estas cancelaciones". Fuentes declaró que "no tenemos conocimiento" sobre dicho documento. Así, mostró sus dudas sobre si esta ausencia de información se debe a que a la subdelegada no le interesa hacer público lo que le han contestado, o si es que Aena "no le ha hecho ni caso".