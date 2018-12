"Sólo pidió una terminación en 47. El resto lo puso la máquina de forma aleatoria"

Un libro de Kilian Jornet, el famoso atleta que no escala, sino que corre por las montañas, lucía su nombre en el escaparate de la Librería-Papelería Palau: Nada es imposible. Habría que añadirle: "como que te toque el Gordo de Navidad".

Media hora después de que las niñas de San Ildefonso Carla García y Aya Ben Hamdouch cantaran el 03347 como el Gordo de la Navidad, Javier Ariza, que ayer regentaba su librería con terminal de lotería, sonreía nervioso ante su primer gran premio. "Es una alegría poder dar premios. Ya he dado varios más pequeños, per ninguno como este", dijo.

Ariza y su mujer, María Reyes López, que es la titular llevan con su negocio 5 años en la zaidinera calle Félix Rodríguez de la Fuente. Aunque ayer vendieron más cartulinas que décimos para oros sorteos.

El lotero se congratuló de que décimo ganador se expidiera por terminal, ya que "la gente duda de poder ganar por terminal, algo que no sucede". Como bien se comprobó ayer.

La identidad de los agraciados con el Gordo no se sabe. Todo el barrio se lo preguntaba, aunque los vecinos continuaban con su rutina normal. Una de ellas le decía al lotero "anda que me lo has vendido a mí". Una familia con dos niños pequeños se sorprendió al ver a los periodistas. "¿Es que ha tocado aquí?", se preguntaban.

"Es un número raro, pero hay gente a la que le gustan también", comenta Ariza, que lleva 25 años vendiendo Lotería de Navidad, aunque en otra terminal en la Bola de Oro. Esa terminal le ha dado una gran alegría al ganador del Gordo. "Le dijo que le diera una terminación en 47, el resto lo asignó la máquina de forma aleatoria". El azar y la intuición valen 400.000 euros.