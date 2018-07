El TSJA confirma una condena por abusos sexuales a un menor en Motril

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó ayer la sentencia de la Audiencia de Granada que condena a dos años y seis meses de prisión a un hombre por presuntos abusos sexuales a un menor, y que había interpuesto un recurso para anular dicha condena.

La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal de Andalucía, según recoge la sentencia conocida ayer, desestima de esta forma el recurso de apelación presentado por el representante legal del condenado contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia granadina, que ha sido confirmada de manera íntegra por el órgano andaluz.

La sentencia consideró probado que el procesado, que ya había sido condenado previamente por otro delito diferente de abusos sexuales en otra sentencia declarada firme en el año 2003, tras encontrarse con su sobrina que iba acompañada por su hijo, con el pretexto de observar que el menor estaba "gordito" se ofreció a llevarlo para hacer deporte a caminar por la localidad de Motril.

Estos hechos ocurrieron en septiembre de 2016, cuando el citado menor hijo de la sobrina se fue con el condenado como habían quedado previamente a andar por el municipio. Al encontrarse ambos en la calle, el condenado le dijo al chico que no le diera dos besos para saludarse para que la gente no pensara mal de la situación.

Posteriormente, mientras caminaban por un lugar por el que solo se veían algunos vehículos y en el que no había presencia de vecinos o personas del pueblo, le dijo al joven que le diera dos besos, ya que en ese momento no había gente mirándolos y no sospecharían.

Cuando el chico fue a dárselos en la cara, el condenado, con la intención de satisfacer su deseo sexual, se los dio en la boca, tras lo que el hombre le tocó los genitales por encima de los pantalones, y le pidió que se los enseñara en plena calle.

Después de que el menor se negara a tumbarse para mostrárselos, el condenado lo tiró al suelo y finalmente regresaron a casa, un trayecto en el que condenado también le pidió que le enseñara el vello púbico. Al llegar a casa, el condenado le dijo que no contara nada porque no lo iban a creer y lo encerrarían en un reformatorio.

Para confirmar la sentencia recurrida, el TSJA recuerda que la declaración de la víctima de esta persona, sobre la que se basa la sentencia condenatoria, reúne notoriamente las condiciones de jurisprudencia exigidas para que esta pueda justificar el fallo sin vulnerar el derecho a la presunción de inocencia del condenado.