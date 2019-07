Tercer día de fallo informático en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Granada lleva tres días con fallos informáticos que tienen el Consistorio paralizado. Por tercer día consecutivo el sistema informático no permite acceso a correos, archivos, programas de gestión o trámites digitales o de registro, lo que afecta a miles de actos diarios.

Según ha reconocido el alcalde, Luis Salvador, existe un problema informático y van a hacer una auditoría para ver dónde está el fallo y por qué se ha producido. Según asegura, el Ayuntamiento "tenía muchos problemas y los técnicos se quejaban de que el sistema no es el adecuado", para a renglón seguido asegurar que no quiere "pensar mal" y que se haya producido por una falta de mantenimiento del anterior gobierno por no hacer casos a las advertencias del personal.

"Estamos intentando que vengan técnicos y que se solucione lo más rápido posible. Actuaremos internamente y externamente para poner solución porque no se pueden caer servicios como recaudación, servicios sociales, etc. Vamos a intentar restituirlo lo más pronto posible", ha explicado.

Desde Podemos-IU-Adelante, Francisco Puentedura ha criticado que se mantenga por tercer día este fallo que tiene paralizado el Ayuntamiento, con unos mil trámites al día sin hacer sólo de registro. Puentedura ha asegurado que el problema es de la conexión de la red, de la conectividad, no sólo del sistema de trabajo interno, ya que también afecta a otros servicios y trámites, por lo que urge a buscar una solución. Además, indica que la base está en que la conexión está obsoleta y hay que reformarla.

En el PSOE, el portavoz Miguel Ángel Fernández Madrid también ha denunciado la situación y ha advertido de que no funciona el correo, la oficina electrónica, el registro, deportes, y las oficinas desconcentradas, lo que ha levantado también las críticas de los sindicatos.