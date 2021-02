Termina la caravana de los agricultores en Granada sin grandes retenciones de tráfico

La caravana de agricultores y pescadores que ha circulado esta mañana por el Centro de Granada en protesta por la situación del sector primario ya está de vuelta a Motril. Han sido en torno a 140 vehículos según las estimaciones de la Policía Local los que han circulado por la capital en tiempo récord, ya que estaba prevista una lectura de un manifiesto frente a la Subdelegación del Gobierno que finalmente no se ha realizado para cumplir con el horario previsto y autorizado por la Subdelegación del Gobierno, que estipulaba que a las 14:00 horas la caravana ya estaría entrando a la Circunvalación por la entrada de Neptuno, como finalmente ha sucedido.

"Todo el Sector Primario español se encuentra en crisis. El mar y el campo ya no son rentables; los precios de muchos productos a los agricultores, ganaderos y pescadores están por debajo de los costes de producción. Ya no hay relevo generacional y muchos productores abandonan sus explotaciones familiares. La causa de este desastre es la sobreoferta de productos que llegan a nuestro mercado europeo procedente de países no socios con los que la UE está firmando Tratados de Libre Comercio. Si no hay un Plan nacional y europeo para destruir la agricultura española, lo parece", según el manifiesto de la Unión de Asociaciones Libres del Sector Primario, Transportistas y Autónomos.