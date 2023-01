The Wine Edition, el congreso global del vino

LA semana pasada (23, 24 y 25 de enero) se celebró en Madrid, por tercer año consecutivo, The Wine Edition by Foods&Wines From Spain para seguir estrechando vínculos entre el mundo del vino y gastronomía. Un congreso cuyo objetivo sigue siendo descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje de un sector que es parte fundamental de nuestra cultura y nuestra gastronomía.

Constituido como el congreso gastronómico más influyente del mundo, Madrid Fusión Alimentos de España 2023 ha incorporado una nueva edición de Madrid Fusión The Wine Edition, el joven certamen que, en solo dos años, ha demostrado estar a la altura de la historia y el prestigio del encuentro culinario y que como ya es habitual, ha facilitado el encuentro de grandes sumilleres de restaurantes con estrellas Michelin nacionales e internacionales, con la representación española de Josep Roca (El Celler de Can Roca***), Kristell Monot (Mugaritz**), Juan Luis García Ruiz (Casa Marcial**), Fina Puigdevall (Les Cols**) y Begoña Rodrigo (La Salita*), y la experiencia más allá de nuestras fronteras de Eric Kragh Vildgaard (Jordnær**, Dinamarca) y Paz Levinson (Anne-Sophie Pic***, Francia).

Madrid Fusión The Wine Edition cuenta con un consejo asesor internacional formado por varios Master of Wine (el título más prestigioso que puede obtenerse en materia de estudios vitivinícolas y cuyas siglas MW acompañan las firmas de estos profesionales) como Pedro Ballesteros MW, Almudena Alberca MW, Andreas Kubach MW, Fernando Mora MW, Norrel Robertson MW, y otros grandes nombres del sector como Ferran Centelles (ex sumiller de El Bulli), Pilar Cavero (crítica de vinos de ABC), María Naranjo (directora de la Dirección de Alimentos, Vinos y Gastronomía de ICEX España), Benjamín Lana (director general de Vocento Gastronomía y vicepresidente de Madrid Fusión) y Patricia Mateo (CEO Mateo&co), así como con la experiencia de Wines from Spain from ICEX como patrocinador de excepción.

Tres intensos días en los que pudimos disfrutar no solo de las ponencias de los mejores chefs del mundo sino también de concursos, talleres, catas y todo el contenido de los congresos paralelos Madrid Fusión Pastry y The Drinks Show, con el objetivo de crear la conexión necesaria entre vino y gastronomía que tanto interesa a ambos sectores.

Por tercer año consecutivo, Madrid Fusión The Wine Edition 2023 ha mostrado una importante oferta experiencial, con diversas actividades participativas y espacios de formación del más alto nivel. Durante la mañana tenían lugar las sesiones teóricas: ponencias, mesas redondas, conversaciones con productores y presentaciones que ofrecían una visión amplia e interesante de lo que está sucediendo en el mundo del vino.

En este sentido, yo destacaría la mesa redonda que abrió el certamen el lunes 23 de enero: 'La España a explorar', moderada por Pedro Ballesteros MW, así como la clase magistral ofrecida por el aclamado sumiller Josep Roca (El Celler de Can Roca***) el martes 24 de enero bajo el título 'Una furtiva lágrima: La música del vino'. Y el miércoles, la cata liderada por Almudena Alberca, '¿Cómo cata un sumiller español?'.

Durante la hora de la comida tuvieron lugar exclusivos maridajes que, con el nombre de Vinomios, pusieron a prueba las posibilidades del vino con todo tipo de comida. El primero de ellos giró en torno al caviar y contó con la experiencia de Eric Kragh Vildgaard, del dos estrellas Michelin danés Jordnær, quien realizó maridajes con distintas añadas de Dom Pérignon presentadas por la maison de Champagne. Sin duda, una experiencia de lujo.

Pero no solo los vinos, también otras bebidas encontraron su lugar, como las sidras asturianas naturales, en un universo lleno, como esta página, de aromas y sabores.

El Top Tasting 'La armonía del granítico. Vinos graníticos en España' fue uno de los puntos fuertes del congreso, dirigido por Fernando Mora MW, en el que se cataron seis referencias que representan, según el experto, la personalidad de los suelos de granito de nuestra geografía.

Para la última sesión, Paz Levinson, Sommelier Ejecutiva del restaurante francés Anne-Sophie Pic 3*** ofreció su ponencia y cata basada en 3 uvas/vinos argentinos que también se producen en España titulada 'Mismas manos, dos universos. Reencuentro de mentes inquietas, viajes, vidas, vinos'. Una cata emotiva y emocionante.

Aula de catas como centro de exploración vinícola

Además del Auditorio, Madrid Fusión The Wine Edition 2023 contó una vez más con un espacio abierto de degustación donde bodegas y regiones tuvieron ocasión de presentar, de la mano de grandes nombres del mundo del vino, catas de añadas históricas, armonías gastronómicas, así como nuevos proyectos vinícolas y tendencias. A destacar la cata de añadas históricas de Familia Fernández Rivera o la celebración de los 60 años de Jean León de la mano de Mireia Torres.Andalucía mostró lo mejor de sus denominaciones de la mano de Rafa Bellido, Presidente de la Asociación Andaluza de Sumilleres.

Premios y homenajes

Premio Juli Soler El Talento y el Futuro del Vino: Los prestigiosos galardones Juli Soler ponen en valor el potencial creativo de un grupo de jóvenes que, desde el ejercicio de su labor en diferentes áreas de la actividad vitivinícola (productores, enólogos, sumilleres, elaboradores, etcétera), destacan por su gran profesionalidad. Sara González (Valencia de Don Juan, 1998) se formó en la especialidad de viticultura en el CIFP San Rafael de la Santa Espina (Castromonte, Valladolid) y, pese a su juventud, ha adquirido ya una sólida experiencia profesional trabajando en El Bierzo junto al prestigioso enólogo Raúl Pérez Pereira antes de asumir responsabilidades técnicas en la bodega familiar Margón (Pajares de los Oteros), adscrita a la Denominación de Origen León.

Premio Tierra de Sabor a la bodega más sostenible: Tierra de Sabor, la marca de promoción del sector agroalimentario de Castilla y León, otorgó este nuevo premio en reconocimiento a la bodega más sostenible, según los requisitos establecidos por el consejo del Congreso. Fuentes del Silencio ha sido la bodega premiada en la primera edición de este galardón. Marta Ramas, la enóloga de este pequeño proyecto de recuperación de viñedos viejos en Herreros de Jamuz, León, fue la encargada de recogerlo. En 2019, esta bodega entró a formar parte de Grandes Pagos de España. La enóloga explicó que Fuentes del Silencio se sitúa en los paisajes del suroeste de la provincia de León, a las faldas del monte Teleno, lo que aporta a este proyecto vitivinícola su singularidad, junto a las mencías centenarias plantadas a casi 1.000 metros de altitud.

La calidad de la cocina andaluza también ha quedado de manifiesto en Madrid Fusión con la consecución del tercer puesto en el concurso Cocinero Revelación 2023 por parte de Juan Carlos García, del restaurante Vandelvira (Baeza, Jaén).

Y por último destacar algo tan importante como la alta afluencia de jóvenes, lo que augura que la gastronomía tiene futuro, algo que se ha podido palpar en los pasillos y en los auditorios, con más de 700 estudiantes de Escuelas de Hostelería de toda España inscritos en esta edición, futura generación de sala y cocina, pero también del escenario de este congreso que Dabiz Muñoz definió en su ponencia del martes como "una referencia mundial que crea escuela y es un precedente".