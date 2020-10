El TikTok llega a la Universidad de Granada: un profesor de Enfermería usa la aplicación para enseñar a los estudiantes

Un profesor de Enfermería de la Universidad de Granada (UGR) está utilizando la popular red social TikTok dentro de su asignatura 'Enfermería del Adulto 1' para enseñar a sus alumnos, los enfermeros del futuro, a combatir con ciencia los argumentos de los negacionistas.

José Luis Gómez Urquiza, que acaba de ser nominado a Mejor Docente de España en los IV Premios Educa Abanca, ha querido aportar así su particular granito de arena en un momento especialmente relevante, en el que la pandemia de coronavirus ha traído consigo el crecimiento de movimientos en redes sociales de negacionistas y difusores de bulos en salud relacionados con las diferentes medidas para su control.

"Los negacionistas utilizan habitualmente en su argumentos información inventada o basada en conocimientos y datos erróneos, y eso es precisamente lo que yo hago con mis alumnos, utilizando redes sociales como TikTok o Instagram, con las que ellos están muy familiarizados", explica el profesor de Enfermería de la UGR.

Gómez Urquiza suele ser muy activo en distintas redes sociales, con cuentas con un enfoque profesional, y en los últimos meses ha podido ir viendo el crecimiento de cuentas que difunden información falsa respecto a la pandemia de Covid-19 y las medidas sanitarias para su control.

"También he visto cómo otros compañeros del ámbito sanitario han hecho frente compartiendo información veraz y basada en la evidencia científica", indica el profesor. Por eso, al comenzar las clases de este curso pensó que una forma de evaluar las prácticas que había impartido en la asignatura Enfermería del Adulto 1 (gasometrías e indumentaria estéril en el quirófano) podría ser poniéndose él en el papel de un negacionista o conspirador sobre temas de salud en redes sociales,y los estudiantes de enfermería en el papel de sanitarios.

Así, las futuras enfermeras deben enfrentarse a él y rebatir sus argumentos e información falsa usando sus mismos métodos, es decir, contenido atractivo y llamativo para las redes sociales.

Gómez Urquiza ha creado una cuenta de la asignatura en Instagram, donde cuelga un vídeo de TikTok y una publicación de Instagram sobre cada práctica que realizan. Basándose en ese contenido, y en lo aprendido en clase, los estudiantes tienen que usar sus conocimientos (además de la creatividad) para aplicarlo en redes sociales y rebatirle.

"Se trata de que los estudiantes demuestren, además de haber aprendido la técnica y sus principios teóricos, competencias en el uso de las redes sociales de forma profesional y no solo como ocio. Para ello, deben ser capaces de desmontar los argumentos y bulos usando algo en lo que, a priori, es de suponer que me llevan mucha ventaja: las redes sociales. Porque, siendo sincero, cuadrar qué hacer con TikTok me ha costado trabajo, ¡y mucho!", apunta el profesor de la UGR.

Gómez Urquiza señala que los negacionistas del Covid-19 insisten en que la pandemia actual es algo planificado, que las vacunas también están relacionadas con el 5G o que los sanitarios son actores y reciben dinero por promover el miedo al coronavirus.

"Utilizo en clase esos mismos argumentos disparatados para recomendar que la gente no acuda a cirugías (porque los profesionales se protegen con mascarillas, bata y guantes de la radiación de los chips que implantan en quirófano), o que los pacientes no se dejen hacer gasometrías (porque es una prueba diagnóstica que no diagnostica nada), al igual que dicen los negacionistas del coronavirus de las PCR", explica el docente.

El profesor de la UGR señala que su objetivo es que los estudiantes de Enfermería adquieran competencias de difusión de contenidos de calidad en redes sociales, rebatiendo a los futuros negacionistas de otros problemas de salud que vayan surgiendo y cuyos defensores tan activos son y serán en redes.