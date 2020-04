Tranquilidad en las carreteras granadinas ante el puente de mayo

Las carreteras de la provincia de Granada siguen manteniendo la tranquilidad que ha reinado durante el estado de alarma pese al inicio del puente de mayo, según ha informado la Guardia Civil a este periódico. A partir del jueves y hasta el domingo, la Benemérita ha dispuesto un dispositivo especial con el objetivo de evitar el traslado a segundas residencias, especialmente a la costa. Sin embargo, el instituto armado asegura que la jornada de este jueves está siendo "muy tranquila" y que "apenas hay despistados" que traten de saltarse el confinamiento.

Fruto de esa tranquilidad, la Guardia Civil explica que ha tenido que mover esta mañana el control del cruce hacia la Malahá hasta el cruce de Salobreña en la A-44 por la poca actividad que tenía en su antigua ubicación. De hecho, no se han puesto sanciones por desplazamientos a segundas residencias a lo largo de hoy, y las únicas multas expedidas han sido por temas que nada tienen que ver con el coronavirus, como por ejemplo no llevar el DNI encima o no usar el cinturón de seguridad.

Los principales controles se realizarán hoy y la mañana del viernes, que de acuerdo a la Guardia Civil son los días en los que más movimiento se debería espera. Aunque puntualiza que, mientras dure el estado de alarma, van a seguir realizándose controles en las carreteras con el objetivo de concienciar a la gente que se quede en casa hasta que todo esto pase.

Actuaciones en la costa

Los controles de la Guardia Civil van de la mano con las actuaciones que la Policía Local está realizando en distintos municipios de la costa, como por ejemplo Almúñecar, donde se han incrementado los controles de acceso durante todo el puente.

En una nota de prensa, el concejal de Seguridad del municipio, Francisco Robles, explicó que lo que se busca con estas medidas es "evitar que se incrementen el número de desplazamientos innecesarios" durante estos días.

Para ello, la Policía Local sexitana va a realizar "controles exhaustivos" a todos los vehículos, tanto privados como públicos, con el objetivo de "blindar" el municipio, uno de los que en las últimas semanas está consiguiendo frenar la expansión del virus.