Trece céntimos por granadino para luchar contra la violencia de género

Las Plataformas 8 de Marzo y Contra la Violencia de Género 25 de noviembre reclamaron ayer al Ayuntamiento de Granada que se hicieran públicos los ingresos municipales por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, es decir, el dinero que recibe la capital del Gobierno dentro de los Presupuestos Generales del Estado para cumplir dicho Pacto de Estado en las competencias reservadas a las entidades locales.

Lo hicieron tras denunciar, como también lo ha hecho el PSOE, generando una nueva polémica institucional, una merma en los policías locales destinados a atender a las 136 mujeres en vigilancia en la capital. Esa explicación también fue exigida por la propia subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, en pleno discurso con motivo de la celebración del patrón de la Policía Nacional, donde advirtió del “paso atrás” en violencia de género de materializarse esa reducción, que el Ayuntamiento niega.

¿Cuánto recibe Granada del Pacto de Estado contra la Violencia de Género?

La partida correspondiente al ejercicio 2018 le concedía al Ayuntamiento de la capital un total de 58.682,73 euros, según resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad de 4 de diciembre de 2018. Una cifra que se calcula por parte del Gobierno, que da una cantidad en función de dos factores: la población del municipio ingresando 0,13 euros por habitante según los datos del Padrón municipal a 1 de enero de 2017; y una cantidad fija por municipio, que para 2018 era de 689 euros.

Por último, si existe remanente del anterior reparto se distribuye de forma proporcional entre todos los municipios incorporados al Sistema Integral en los casos de Violencia de Género (374, de los que 41 son de la provincia de Granada).

Este último año se han repartido 6 millones de euros, correspondiendo a cada municipio 16.000 euros más.

Y, ¿en qué se han invertido estos fondos en la capital?

A la ciudad se le concedieron 58.682,73 euros. Según ha explicado el concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento, José Antonio Huertas, la mayoría del presupuesto este último año ha ido a campañas de sensibilización y a formación.

Así, de la partida de 2018 (que va de agosto de 2018 a junio de 2019) se han invertido unos 19.000 euros en campañas de sensibilización, incluyendo en esta el punto violeta de la pasada feria del Corpus; 11.000 euros en formación especializada en violencia de género y evaluación del riesgo de menores; otros 10.000 en itinerarios personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y 11.000 en el reconocimiento público a las víctimas de violencia de género, un monumento que ya está hecho pero no inaugurado y que se pondrá en el Humilladero para el próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Después, se han destinado unos 2.000 euros a talleres, otros 2.000 a unas jornadas de intervención integral y 700 euros al primer encuentro protección de hijos de víctimas de violencia de género.

Según la memoria financiera sobre la ejecución de los fondos, el importe total concedido era de 58.682 euros y el crédito comprometido y pagado entre el 5 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019 era de 53.794. La diferencia, de 4.932 euros, que se mantenía a 25 de septiembre de 2019 se refiere a un gasto que finalmente no se pudo contratar y a un pago pendiente por una actividad realizada y que está a la espera de compensación. Lo no gastado a 30 de junio no se descuenta de la cuantía de 2019 pero sí se descontará de la de 2020.

Ahora lo que se está haciendo es plantear la partida de 2019 y los usos que tendrá. De hecho, Cs en el anterior mandato pidió “consenso” y “transparencia” en el empleo de estos fondos y su destino, para que fuera dialogado. Según figura en la Secretaría de Estado de Igualdad, la cantidad para 2019 bajará a los 57.682 euros para la capital.

¿A qué se puede destinar?

En 2018 la partida total para los ayuntamientos españoles dentro del Pacto de Estado fue de 20 millones de euros, de los que casi un millón llegaron a ayuntamientos de la provincia de Granada, la que más fondos ha recibido por el número de municipios incluidos en el sistema.

Según la norma, los fondos se destinarán a proyectos o programas que tengan que ver como finalidad el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género aprobado por el Congreso de los diputados el 28 de septiembre de 2017: campañas de sensibilización y prevención, elaboración de materiales, creación y mejora de unidades de apoyo, o instrumentos de cooperación, reforzar los servicios municipales de atención e información a víctimas de violencia contra la mujer, formación especializada continuada, refuerzo de la Policía Local de Proximidad adherida al sistema Viogen o creación y refuerzo de puntos de encuentro familiar. Los Ayuntamientos tienen que justificar todos los fondos comprometidos.