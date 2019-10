La UEFA Champions League, uno de los campeonatos de fútbol más competitivos

Historia de la Liga de Campeones

La UEFA Champions League surgió como una nueva versión de la Copa de Europa y se jugó por primera vez en la temporada 1992-1993. Ya establecido como el torneo de clubes más prestigioso en el fútbol, la Liga de Campeones se ha vuelto aún más popular con la introducción de un sistema de mini-fase de grupos.

El nuevo concepto se parecía a la Copa Mundial de la FIFA con una fase inicial de grupos seguida de una fase eliminatoria. En varias ocasiones, la competencia se ha expandido para incluir más clubes: los 8 iniciales se han convertido en 32 (etapa de calificación excluida). En la actualidad, este torneo es casi tan adorado como el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.Lo que distingue a la Liga de Campeones de la Copa de Europa es para muchos el juego grupal en lugar del formato de todos contra todos. En el desarrollo de la competencia, ha evolucionado una forma híbrida de juego grupal a todos contra todos.

Todos los clubes de Europa quieren ganar la UEFA Champions League, pero solo la élite puede hacerlo. Ser el mejor en su propio país es de vital importancia, por supuesto, pero convertirse en los campeones de Europa es el objetivo final. La mayoría de los equipos que participan no son campeones de su propio país.

Las temporadas más interesantes de la UEFA Champions League

Puede que haya fases grupales desde el principio, pero desde los últimos dieciséis años este es un torneo eliminatorio y eso significa que cualquier cosa puede suceder. Si tenemos otra temporada como la que se vivió en 2018/19, entonces los fanáticos del fútbol disfrutarán y seguirán el transcurso de los partidos con placer absoluto.

El Manchester United ganó en el PSG y, a pesar de perder el partido de ida y la falta de jugadores clave, fue una noche increíble. No fue nada comparado con la conmoción de Liverpool derrocando con un 3-0 al Barcelona con una victoria de 4-0 en Anfield.

Fue un evento realmente asombroso y que nos dio muchas oportunidades en las apuestas deportivas. Inglaterra dio a ambos finalistas la temporada pasada cuando Liverpool venció al Tottenham para convertirse en campeones europeos por sexta vez en su historia. ¿Pueden los equipos ingleses volver a dominar esta temporada? Manchester City sueña con extender su dominación y conquistar Europa, pero no son los únicos. PSG, Juventus, Real Madrid, Barcelona y Bayern Munich volverán a ser los principales contendientes esta temporada. Ya se han celebrado las etapas de clasificación y ahora la cuenta regresiva está en el inicio de las etapas de grupo. El camino hacia la final en Estambul el 30 de mayo de 2020 estará lleno de acción.

El camino a Estambul

Fue el 25 de junio, apenas un mes después del triunfo del Liverpool en la final de 2018/19, cuando comenzó la búsqueda de los próximos ganadores de la Liga de Campeones con las rondas preliminares. No hay empates de dos etapas, solo cuatro equipos luchan por un lugar en la primera ronda de clasificación. Feronkeli de Kosovo ganó ese puesto, pero luego perdió ante los campeones galeses, The New Saints en la primera ronda de clasificación. Se podría decir que en realidad la Liga de Campeones 2019/20 comenzó mucho antes que eso. La carrera para clasificarse en la Liga de Campeones fue determinada por las posiciones de la liga en países de Europa. Algunos países como Inglaterra y España han visto a los cuatro mejores en su liga clasificarse. Otras naciones más pequeñas solo tienen sus campeones de liga calificados para participar. Existe un largo camino para algunos equipos si quieren llegar a las fases de grupo.