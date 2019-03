La UGR aspira a los ‘Oscar de la comunicación política’ por la Academia de Washington

La Academia de Ciencias Políticas de Washington (Estados Unidos) ha nominado la simulación del Congreso de los Diputados que organizó el septiembre pasado la Universidad de Granada a sus premios, considerados los Oscar de la comunicación política. La simulación de la UGR concurrirá en la categoría de mejor programa de educación.

La institución académica granadina informó ayer a través de un comunicado de la candidatura de la Academia a los Napolitan Victory Awards, considerados los premios Oscar de la comunicación política por su prestigio internacional.

La Universidad de Granada intentará llevarse el reconocimiento en la categoría de mejor Programa de Educación Política del Año.

La simulación del Congreso de los Diputados se desarrolló en las aulas de la Universidad de Granada entre el 17 y el 21 de septiembre de 2018 gracias al respaldo e impulso del programa Erasmus+ y tuvo como responsables a Ricardo Rosas –que ha sido nombrado de Organización de Juventudes Socialistas de España–, Andrés Benítez y Lara María Iglesias.

La entidad The Washington Academy of Political Arts and Sciences (WAPAS) es una sociedad honoraria instaurada con la misión de reconocer la excelencia del trabajo y el talento en la industria de la comunicación política, además de elevar la profesión de la consultoría política para mejorar la democracia en el mundo.

La Simulación del Congreso de los Diputados (SICE) es un referente a nivel estudiantil y juvenil en materia de participación política y ciudadana, agrupando a estudiantes de universidades de todo el territorio nacional e internacional para presentarles, de primera mano, cómo se realiza la política y se adoptan las decisiones en la Cámara de representación de la ciudadanía española.

SICE es un proyecto educativo que tiene como objetivo la transmisión de valores democráticos mediante el conocimiento práctico de la Cámara Baja. Durante una semana, 110 jóvenes de toda España simularon estar en posesión de un acta del Congreso para realizar las labores parlamentarias.