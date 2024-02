Más críticas al nuevo modelo de gestión deportiva de Granada: UGT critica que se prime la rentabilidad privada

La Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Granada ha advertido de que vuelven a sobrevolar sobre el Consistorio las visiones "economicistas, cuando no directamente privatizadoras, sobre la prestación de determinados servicios, en este caso, los servicios deportivos". Unas afirmaciones que llegan después de que el Ayuntamiento anunciara un cambio en el modelo de gestión para apostar por las concesiones administrativas en instalaciones deportivas como el pabellón de Bola de Oro, un cambio que la oposición ha definido como "privatización" de estos servicios. Para UGT, es indiferente el término que se use: "privatización, externalización, contratación, concesión o se intente endulzar con el eufemismo cambio en el modelo de gestión".

Todas esas figuras gozan de cobertura legal y "no hacía falta que llegara el Concejal de Deportes recordar esas obviedades", asegura UGT, para la que "el verdadero debate es si el servicio público deportivo, por sus características de universalidad y promoción de prácticas saludables, ha de someterse a criterios de rentabilidad para las empresas privadas, supuesta utilidad para el Ayuntamiento y competencia en los precios para la ciudadanía". Ciudadanía que ya ha pagado las instalaciones deportivas con sus impuestos, aclara el sindicato, que advierte de que "la experiencia dice que, si la citada rentabilidad empresarial no se produce, es más que posible que la prestación desaparezca y tenga que venir "lo público" a rescatar el servicio. El cuento de nunca acabar".

"Desde UGT se estará vigilante y atento a los pasos que da el Equipo de gobierno en relación a este llamado Plan de contratación de Servicios deportivos, que parece se quiere iniciar con el Polideportivo Bola de Oro".