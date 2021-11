UP Granada afea a la Junta que no cumpla la ley de Patrimonio Histórico ante la petición de la UGR de reactivar el BIC del Valle del Darro

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes llevarán una moción plenaria el próximo viernes para conseguir el apoyo del resto de grupos municipales y exigir al PSOE que se posicionen en la reactivación de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en el Valle del Darro. Además, el grupo parlamentario regional presentará una Proposición no de Ley (PNL) para pedir explicaciones a la Consejería de Cultura sobre todos los expedientes que han realizado en relación a este asunto.

Así lo explicaron ayer el concejal de la confluencia en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Cambirl, y el parlamentario andaluz, Chus Fernández, quienes han comparecido hoy de manera conjunta. El edil ha informado de que UP llevará ante el pleno una moción para la protección del Darro en la que se pretende contar con el compromiso de todos los grupos municipales, especialmente al PSOE a que el ayuntamiento “muestre su rechazo al Proyecto de Cierre del Anillo de Circunvalación, por los efectos negativos que tendría sobre el Valle del Darro y a asumir por parte de este Ayuntamiento todas sus obligaciones en relación con la inspección y protección del citado BIC y entorno”. La iniciativa exige, además, que la Junta de Andalucía reabra el expediente y trabaje, como está obligada a hacer, en la protección de la zona y que ejerza con diligencia las competencias y obligaciones que le corresponden en cuanto a la protección de la Hacienda-Cortijo de Jesús del Valle”.

Cambril, además, ha recordado al alcalde de Granada que “hasta ahora, su postura ha sido muy ambigua. De hecho, el mismo PSOE lleva una declaración institucional para defender el Darro y no menciona el cierre del anillo, como si nada tuvieran que ver. En política se está para quemarse, y si se tiene que decir a alguien que no, se dice. Si defender a Granada obliga a decirle la Cámara de Comercio o al presidente de los empresarios que hay voluntad de que no se construya en esa zona, se dice”, sanciona.

El portavoz del grupo, Antonio Cambril, ha señalado que “la interrupción del expediente BIC del Valle está íntimamente ligada al proyecto del Cierre del Anillo y abre la puerta a la especulación urbanística con todas las bendiciones de la Junta”. Cambril ha querido mostrar el agradecimiento de UP a la Universidad de Granada, al CSIC y a la Real Academia de Bellas Artes, “puesto que las tres actuaron de inmediato cuando en sendas reuniones le solicitamos que, como contempla la ley de patrimonio andaluza, pidieran en calidad de órganos consultivos la reactivación del BIC”. El portavoz ha reprochado que, “pese a la comunicación expresa de las tres entidades al propio presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, nuestra sorpresa llega cuando la consejera de Patrimonio, Patricia del Pozo señala a los medios este fin de semana que la ley obliga a tener el expediente cerrado durante 3 años”.

Cambril sostiene que las interpretaciones jurídicas de la propia UGR dicen lo contrario, por lo que “como señala la propia ley de Patrimonio andaluza, al pedir la activación del expediente tres órganos consultivos, la Junta está obligada a reabrir el proceso de catalogación BIC”. “No vemos ninguna razón más que la intención de cerrar el anillo y dar rienda suelta a la creación de una nueva frontera urbanística que permita la especulación y una invitación a los señores de las hormigoneras. Son demasiadas casualidades en torno a este tema: que no se recurriera el cierre del expediente por parte de la Junta, que dieran luz verde a un estudio para el cierre del anillo y ahora, de nuevo, la no apertura de la catalogación BIC”.

El concejal, por último, ha manifestado que el grupo municipal ya ha iniciado contactos con representantes de la sociedad civi, colectivos y vecinos para colaborar con la organización de cualquier acto en defensa del Valle del Darro.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos por Andalucía en el Parlamento andaluz, Chus Fernández, ha explicado las propuestas que ha registrado el grupo parlamentario para “que la Junta abandone esta situación de pasotismo e inacción y escuche a las vecinas y vecinos de Granada”. Así, ha advertido que exigirán a la consejera Del Pozo una comparecencia y así conseguir que “explique a la cámara las acciones que su gobierno ha llevado a cabo”.

Del mismo modo, el diputado granadino ha anunciado que desde Unidas Podemos por Andalucía solicitarán información y documentación relativa a la declaración BIC del Valle, antes y después de la sentencia del TSJA. También ha explicado que elevarán una Proposición No de Ley (PNL) “para instar al Gobierno andaluz a iniciar el proceso BIC y se le dote de una vez por todas el régimen de protección propio de los bienes de interés cultural”.

Así las cosas, Fernández ha afeado a la consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia Del Pozo y a la directora del Patronato de la Alhambra, Rocío Ruiz, el “silencio frente al bloqueo que sufre la declaración BIC del Valle del Darro”. Además, ha reprochado a la Junta que esto sea “una muestra más del trilerismo político del gobierno de Moreno Bonilla, que ya suma una lista vergonzosa de hechos torticeros que no debería desempeñar una administración pública”.

La actitud “despistada” del delegado de Cultura, Antonio Granados, también ha sido criticada por el parlamentario, que ha recordado que el pasado 2020 tuvo lugar una reunión en la que solicitaba tiempo “para poder hacer todos los trámites, dado que el proceso era arduo y difícil”. “Creímos su palabra y para nuestra sorpresa no han hecho absolutamente nada”, ha añadido.

Según Fernández, la paralización del BIC del Valle del Darro no debe ampararse bajo la pretensión de construir más infraestructuras como el cierre del anillo o nuevas carreteras. “Los problemas de movilidad se solucionan con mejor transporte público y con un nuevo mapeo de los municipios que solucione todas las necesidades, y no impulsando el deterioro de nuestro patrimonio cultural y natural y la especulación urbanística”, ha zanjado.