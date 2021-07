UP pedirá al equipo de gobierno de Granada aclarar la estructura organizativa del Ayuntamiento

El grupo municipal de Unidas Podemos mantendrá hoy una reunión con el equipo de gobierno para aclarar “algunas dudas y errores” que opinan que existen en la propuesta de la estructura organizativa del Ayuntamiento que el PSOE llevará al pleno del próximo viernes.

Según palabras del concejal del grupo de Unidas Podemos Paco Puentedura, “no entendemos como el equipo de gobierno plantea cuestiones de estructura organizativa del Ayuntamiento son contar con los grupos municipales”, sin embargo, añadió Puentedura, “hoy vamos a tener una reunión con el PSOE donde el criterio que le vamos a plantear es que el coste de la estructura organizativa no puede ser de un euro más que el de la estructura que había antes”.

Puentedura apuntó que “hay una serie de errores dentro de la estructura que hay que arreglar, y alguna serie de dudas que hay que aclarar”. El edil de UP señaló que “esos errores están en representaciones de órganos, donde concejales no adscritos que no deberían estar siguen permaneciendo o algunos grupos que no aparecen en otros órganos... son cosas sociables, pero que deben aparecer bien en las propuestas”.

Por otra parte, añadió Paco Puentedura, “en los puestos directivos del Ayuntamiento no puede haber ni un euro más de gasto, tienen que clarificar cómo se va a ejecutar el gasto en esta partida”.

En otro orden de cosas, Puentedura arremetió contra “la derecha” y su negativa a apoyar el pleno de organización: “Lo que no vamos a plantear una actitud irresponsable como PP y Vox para desestabilizar el gobierno municipal desde el minuto uno. ¿Como es posible que PP y Vox digan de no apoyar una estructura organizativa del Ayuntamiento que, salvo estos errores y dudas apuntados, es un calco de la que se aprobó hace dos años? No está la ciudad como para que intenten jugar a desestabilizar el gobierno municipal”.