UP pide que se aclare cuál va a ser el futuro de la concesión del estadio de Los Cármenes de Granada

El grupo municipal de Unidas Podemos ha pedido al alcalde que "aclare cuál es el futuro del estadio" de Los Cármenes, qué va a pasar con la concesión y que explique por qué no se ha contestado aún a las alegaciones que presentó el Granada CF al proceso de licitación, que quedó desierto a finales de diciembre al no concurrir ofertas. El concejal Francisco Puentedura ha pedido también que se explique desde el equipo de Gobierno "qué solución administrativa se va a dar a la concesión".

La confluencia, que deja claro que quieren estabilidad para el club granadino, quiere que la concesión se vincule al desarrollo deportivo y ve excesivos los 35 años de concesión (30 más 5 de prórroga) que fijaban los pliegos. Además, Puentedura insiste en que tienen que "casar" tres intereses en la concesión: el interés privado del club, el interés público de la ciudad y el interés superior de un modelo deportivo con un club fuerte y de vinculación con la ciudad.

El concejal ha alertado de que "de forma soterrada se busque una solución que no respete interés público ni garantice el proyecto deportivo" y espera que con los nuevos pliegos que se ha anunciado que se harán, "no se haga un traje a medida" para el Granada CF porque vulneraría el principio de libre concurrencia. Según UP, el proceso de concesión "viene de lejos y ha tenido más sombras que luces. No ha habido claridad por parte del Ayuntamiento", ha dicho.

Puentedura ha dicho que la primera sorpresa fue encontrarse en los pliegos un periodo de concesión a 35 años, cuando la primera decisión fue un periodo medio para adaptarse a la realidad deportiva del club. "De aquí a 30 años pueden ocurrir muchas cosas. La realidad deportiva del club puede ser muy distinta. Aspiramos a un club con estabilidad y en Primera pero ahora mismo estamos en Segunda y esperemos que no empeore. Nosotros proponíamos un periodo de 7 u 8 años de concesión que se vinculen un proyecto deportivo, de mejora de las condiciones económicas, con inversiones y luego una prórroga de 5 o 6 años, pero no un periodo tan largo".

Además, Puentedura habla de que los pliegos tenían "unas condiciones económicas cerradas que habían sido pactadas", asegurando que a UP les preocupaba que las inversiones de algo más de 10 millones que se tenían que materializar no se definían en lo concreto: cuáles para mejoras, cuáles de mantenimiento o las que supondrían un aumento del uso lucrativo del estadio. "En función de la capacidad lucrativa así se tenía que definir el pago del canon, que podía ser o bien monetario o bien de inversión", asegurando que lo que más interesa a la ciudad son las inversiones.

"Nunca nos hemos opuesto a la concesión pero sí queremos una equilibrada entre interés público y el deportivo de la ciudad, que es el que hay que defender. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón", asegura.

Alegaciones y nuevo procedimiento

Sobre las alegaciones que presentó el Granada CF al procedimiento, al que finalmente no concurrió, dice que "fue una primera sorpresa que no era tal porque si no cómo se justifica tardar dos meses en publicar los pliegos". "Ahora estamos en febrero y nada se sabe de las alegaciones presentadas ni qué solución se va a dar". Y ve dos problemas. El primero es que "unas alegaciones sobre el contrato implica la necesidad de elaboración de nuevo pliego y nuevo procedimiento". Y el segundo es que advierte de que "un pliego que se haga como traje a medida de quien alega puede impedir el principio de la libre concurrencia y generar una situación administrativa y legal muy complicada sobre la concesión, por lo que más que nunca es necesario aclarar el futuro de la misma".

Según Puentedura, se tiene que convocar consejo de administración de Gegsa para conocer las alegaciones del Granada CF y su respuesta y además redactar los nuevos pliegos, que defiende que tienen que ser para un periodo más corto.

Lo que se sabe de las alegaciones del club, según publicó este periódico, es que las condiciones económicas del canon eran muy estrictas para un periodo de 30 años, por lo que el club pedía una reducción clara del canon. Además, había inversiones ya hechas que quieren que se contabilicen en el capítulo de inversiones. Según UP, "si hay que reducir las condiciones del canon, conviértalas en inversiones y defínalas en el pliego". Además, apuesta porque el canon "no sea una orca".

Gegsa revisa los pliegos

Desde Gegsa se mantiene, como ya se dijo en diciembre, que se están revisando los pliegos para ver por qué no habían generado el interés de ninguna entidad y sacar después un nuevo procedimiento de licitación, para lo que por ahora no hay plazo. Lo que tiene claro el Ayuntamiento es que un bien tan importante como el estadio tiene que hacerse con una concesión administrativa y con un procedimiento abierto, por lo que se descartaba desde el principio la opción del procedimiento negociado tras quedar desierto el primer concurso y se opta por seguir sacando a concurso el bien. Sobre las alegaciones del club, se dijo en su día que algunas se podrían estimar para los nuevos pliegos pero la duda administrativa ahora está en si al no presentarse el club al concurso hay obligación de contestarlas o tendrían que ser tenidas en cuenta para un nuevo procedimiento.