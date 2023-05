UP plantea la naturalización de los patios de los colegios de Granada

Unidas Podemos e Independientes ha planteado un proyecto para la naturalización de los patios escolares como elementos del ecosistema urbano de Granada con un plan que convertiría estos espacios en grandes jardines con el menor espacio posible de cemento y un aumento de zonas con árboles, vegetación y tierra que ayude a paliar las altas temperaturas. Esta iniciativa que ha puesto hoy sobre la mesa el portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, podría implementarse en los 41 colegios públicos de la capital, así como en aquellos centros concertados que decidiesen adherirse al plan.

Desde el grupo han explicado que el proceso consiste en “la eliminación de gran parte del espacio cementado de los patios” y en la recuperación del suelo fértil. A continuación comenzaría la introducción de vegetación, árboles y especies que propicien la creación de islas urbanas naturales “frente a las islas de calor”.

“Esto serviría para mejorar la habitabilidad y contribuir a la adaptar la ciudad al cambio climático”, ha argumentado Cambril quien ha subrayado “que cada año se hace más imposible poder estar al aire libre debido a las altas temperaturas, por lo que solo hay que imaginar a los niños jugando en el patio a más de 30 grados a finales de mayo y en junio. Atenta contra su salud”.

El portavoz de UP ha explicado que esta es una idea tomada como Granada Se Encuentra tras un viaje realizado a Vitoria, “urbe puntera en materia de renaturalización dentro de un anillo verde inmenso” aunque, ha dicho, “este proyecto ya se está exportando y adaptando a otras ciudades de España”.

El concejal ha enumerado las intervenciones previstas dentro del proyecto, tomadas del documento elaborado por el Ayuntamiento de Vitoria y que pasan por, en primer lugar, la transformación de superficies mediante la sustitución de pavimentos impermeables por superficies drenantes y o ajardinadas y la modificación de la topografía con la generación de volúmenes y promontorios con tierra.

También incluye las plantaciones y siembras para crear comunidades vegetales, tanto de herbáceas como arbustivas y arbóreas adaptadas al entorno, la instalación de contenedores vegetales en los que introducir tierra como soporte para la vegetación, la adaptación y modificación de las redes de riego y recogida de aguas a las nuevas necesidades así como la adaptación y modificación de los juegos infantiles y pistas deportivas al nuevo esquema espacial y la instalación de elementos que generen y potencien nuevos nichos ecológicos, como pequeños estanques, cajas nido para aves o murciélagos, hoteles de insectos y comederos para aves.

El grupo de Unidas Podemos e Independientes ha remarcado que todo el proceso de implantación del plan se realizaría con la participación activa de las comunidades educativas y los objetivos abarcarían desde transformar los patios escolares a través de Soluciones Basadas en la Naturalezapara su adaptación al cambio climático en el contexto de las políticas de clima y de la estrategia de infraestructura verde, pasando por mejorar la cohesión social a través de proyectos de acción comunitaria. Ya que, ha dicho Cambril, el espíritu del plan es la concepción de los centros educativos como “un magnífico laboratorio para aplicar soluciones innovadoras y para difundir y las prácticasrelacionadas con la lucha contra el cambio climático”.

Cambril ha añadido que, el plan de naturalización de patios de colegios no se ha podido llevar a un Pleno ya que UP cuenta con tan solo una moción por sesión” aunque, “al estar prácticamente cerrado” lo defenderán y ofrecerán para compartirlo con el resto de grupos municipales y con el nuevo gobierno de Granada, tal y como ya han hecho con “el anillo verde, el Pacto Verde, la renaturalización de los ríos y los senderos recreativos en sus márgenes o la reconversión de las plazas duras”. El proyecto que ha presentado hoy UP da por sentada, ha dicho el portavoz, “la adaptación de la decisión a la fauna y a la flora propias de Granada” y que se podría “comenzar a tramitar nada más iniciar el próximo mandato”.