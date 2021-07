La UPA anuncia movilizaciones en Granada para exigir ayudas ante la sequía

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) Granada ha calificado de insostenible la situación de los ganaderos provocada por la sequía en las zonas más áridas de Andalucía y ha anunciado movilizaciones para exigir a las administraciones ayudas ante un Seguro de Compensación por Pérdida de Pastos que no funciona como el sector precisa.

La Unión de Pequeños Agricultores ha anunciado que tomará las calles para exigir a las administraciones que concedan ayudas para paliar las pérdidas que sufren los ganaderos por la sequía.

Será la respuesta al "nulo" funcionamiento del Seguro de Compensación por Pérdida de Pastos y por la ausencia de respuesta de las administraciones públicas a facilitar las compensaciones en las zonas más áridas de Andalucía, lo que afecta a la provincia de Granada.

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, ha calificado en un comunicado de insostenible la situación de los ganaderos y ha recalcado que el Seguro de Compensación no es una herramienta útil.

Ha destacado además la situación que sufren los ganaderos en régimen extensivo y semiextensivo y a los que la sequía está llevando al límite al poner contra las cuerdas la rentabilidad y viabilidad de sus explotaciones.

"Ya está bien de que los ganaderos paguen un seguro que es caro y, sin embargo, no tengan la compensación que merecen ante uno de los años más secos de los que se tienen registros", ha resumido Chica, que ha lamentado que el peso del cambio climático esté recayendo en ellos sin ayudas ni alternativas.

Según UPA, al ganadero no le sirve que el seguro compare un año más seco de lo normal como 2021 con otros años secos, porque el resultado siempre será el mismo, que se concluya que no hay sequía y no se indemnicen las pérdidas.