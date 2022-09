Unidas Podemos denuncia la inacción del Ayuntamiento de Granada para iniciar el Plan contra el calentamiento global

Unidas Podemos e Independientes ha avisado de que el próximo mes de noviembre el Ayuntamiento de Granada estará incumpliendo la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía que entró en vigor el 7 de febrero de 2019, ya que esta norma obliga a los ayuntamientos de la comunidad a presentar un Plan municipal de actuación contra el calentamiento global.

El portavoz de UP, Antonio Cambril, sostiene que queda poco más de un mes para que cumpla el plazo otorgado de un año para su diseño y "en Granada no se ha movido ni un solo papel". El concejal explica que "tal y como hemos comprobado con distintas áreas, no hay nada puesto en marcha, ni hay personal al cargo del proyecto, mesa de trabajo ni auditoría".

Ha enfatizado que, de hecho, otras capitales de provincia andaluzas como Málaga, Cádiz o Sevilla tienen su plan avanzado y otras, como Córdoba, no llegarán al plazo pero sí lo completarán en los próximos meses. "Mientras, esta ciudad, para no salir de su guión, va descompasado del resto de Andalucía", ha dicho.

El portavoz de UP ha continuado afirmando que "no se trata solamente de una obligación, estamos ante la urgencia de crear un modelo de ciudad que consiga salvar el futuro. Es cuestión de supervivencia en un territorio donde aumenta la temperatura de una manera más grave que en otros y, como muestra, solo hay que recordar este mismo verano donde el calor tocaba cotas fuera del histórico".

Cambril ha manifestado que esta ciudad cuenta con varias medidas contra el cambio climático que se están implementando ahora, muchas de ellas pactadas entre este grupo y el equipo de gobierno, como son la zona bajas emisiones, los aparcamientos disuasorios, la plantación de arbolado o la eliminación de las plazas duras. Pero "pese a todo ello", ha afirmado, "este equipo de gobierno actúa de contradicción en contradicción" y ha puesto como ejemplo el hecho de que en la tala de los árboles del Eje Arabial-Palencia "han desoído por completo el informe del ingeniero técnico forestal que avisaba de que se le estaba dando prioridad al coche antes que a los árboles".

Ante esto, Cambril ha recordado al equipo de gobierno que "la negación ya no es un camino, no nos lo estamos tomando en serio". "Existen medidas de descontaminación y renaturalización que están poniéndose en marcha, pero está claro que no es suficiente", ha afirmado.Según la Ley andaluza, informan desde UP, los planes municipales deben incluir medidas dirigidas a: "evaluar la emisión de gases de efecto invernadero, identificar el impacto del cambio climático en el municipio, establecer estrategias de adaptación, impulsar la transición energética o transformar la movilidad urbana". Todo ello, ha dicho el edil, acompañado de un informe bianual sobre su cumplimiento y contando para el proceso de diseño con colectivos y expertos en la materia. "Nada de lo que se enumera es descabellado, estamos hablando de la necesidad de que abandonemos los gobiernos cortoplacistas y elaborar modelos para el futuro", ha subrayado Cambril quien ha afeado que este Ayuntamiento no ha movido un dedo para trabajar en este plan.

El líder de UP ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que "Granada capital trabaje en políticas medioambientales a largo plazo como puede ser un Consejo contra el Cambio Climático, fundamentalmente para se diseñen y blinden medidas pensando en medio y largo plazo".Para finalizar ha hecho hincapié en que "la idiosincrasia de Granada en cuanto al cambio climático es perversa: los niveles de polución nos equiparan a Madrid y Barcelona, vivimos una invasión del coche privado, padecemos el efecto ‘isla de calor’, los incendios se producen cada vez con mayor virulencia y la sequía está ya siendo presente continuo".