Unidas Podemos pide que el Ayuntamiento deje de financiar AguaGranada por ser un "ente opaco"

Unidas Podemos e Independientes ha exigido al alcalde Francisco Cuenca que, como presidente de Emasagra, ordene el cese de la financiación de la Fundación AguaGranada por parte de la empresa pública de aguas dado que se trata de un ente "totalmente opaco, que no rinde cuentas a la ciudadanía ni tiene portal de transparencia como exige la ley".

El portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, ha señalado que "no podemos entender cómo Cuenca permite que Sebastián Pérez haya hecho de una fundación pagada con dinero público su chiringuito personal, ya que continúa siendo el gerente tras dos años desde que accediera al cargo de forma provisional". La extinción de AguaGranada por parte del Ayuntamiento es imposible, al ser privada, ha mencionado. "La única vía posible es cortar el grifo del dinero", ha concluido.

El portavoz ha informado a la prensa de que ha registrado esta petición al alcalde de la ciudad, así como una denuncia al Consejo de transparencia de la Junta de Andalucía ante la violación de la Fundación AguaGranada de la ley 1/2014 de transparencia pública por incumplimiento de publicidad activa. Esta es la obligación de las entidades financiadas con dinero público de informar a la ciudadanía a través de sus portales web sobre el uso de ese montante, así como sobre la información de sus gestores.

Cambril ha recalcado que desde UP vuelven a "insistir en un tema que, pese a haber sido denunciado anteriormente, incluso se ha agravado y mucho". "Hablamos de la relación de Sebastián Pérez con la Fundación AguaGranada, financiada por los granadinos a través de sus recibos del agua". El portavoz ha denunciado que "este concejal no adscrito ha convertido el cargo de gerente provisional (que ocupa desde diciembre de 2020) en ‘eterno’, y nadie se decide a removerlo". Además de "bochornoso", ha dicho, "nos parece inquietante que el presidente de Emasagra, el alcalde Paco Cuenca, permita que un concejal, que para colmo en este momento no representa a nadie, goce de tanto poder y dinero al frente de esta fundación".

El alcalde admite, por otro lado, que AguaGranada "se haya convertido en un cuarto oscuro, un chiringuito intocable, que pagan los granadinos a razón de 372.000 anuales", ha subrayado Cambril. "Hasta ahora, conocíamos (y denunciamos en su momento) que varios miembros del PP y allegados de Sebastián Pérez habían pasado a formar parte de la plantilla de la Fundación" ha explicado el edil de UP, que ha agregado que "la maquinaria no ha parado: en este mismo mandato han sido empleadas personas muy próximas y cargos de confianza del expresidente del PP en el entorno de la empresa municipal.

El concejal de Unidas Podemos ha calificado de "inquietante" que la figura de Sebastián Pérez goce de tanto poder y disposición de dinero anual por ser gerente de AguaGranada sin que nadie lo remedie y sea "el mismo hombre que movió el árbol y propició que Cuenca llegara a la alcaldía hace poco más de un año".

Antonio Cambril ha denunciado que se trata de "quien amplió el contrato con Emasagra en 2006 durante 25 años más, lo que le dio a la empresa 1.090 millones de euros en volumen de negocio (proyectando las cifras actuales) y a su matriz, Hidralia, 200 millones de beneficio". Al tiempo, ha destacado, Pérez "participó en la creación de una fundación opaca, que no rinde cuentas, y de la que se ha convertido en ‘eterno’ jefe".

El portavoz ha tildado de "vergonzoso" que, pese a todo, el Alcalde y presidente de Emasagra, permite que la fundación sea un "reducto de la derecha sociológica financiada por una empresa municipal, es decir, por los granadinos" y, ha subrayado, "tampoco se entiende, o entendemos demasiado bien, el silencio del PP en este asunto".

Desde UP recuerdan que este grupo en marzo de 2021 ya solicitó por escrito al alcalde toda la información sobre la Fundación y su funcionamiento. "No hemos tenido respuesta hasta hace pocos días, hasta que este concejal hizo conocer su intención de explicar el asunto públicamente, como hacemos hoy", ha informado Cambril que, además, tacha la información recibida como "incompleta".

Es cierto, ha añadido, que "por lo que hemos podido saber, Sebastián Pérez no recibe sueldo por su condición de gerente ‘a perpetuidad’, pero sí dispone de un presupuesto anual de 372.000 euros que hasta este año proporcionaba Emasagra en exclusiva, y a partir de este ejercicio se suma Hidralia, madre de Emasagra.

"Otra curiosidad", ha finalizado Cambril, es que Emasagra, desde este año, "ya no es patrono de la Fundación Aguagranada, pero mantiene su financiación. O sea, la empresa pública paga pero deja de ejercer su derecho de control sobre la fundación, esto hace que Pérez disfrute de total independencia en su chiringuito".