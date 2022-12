Unidas Podemos exige la activación de la Comisión de Reversión del contrato de transporte en Granada

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes reclama que se ponga en marcha la Comisión de Reversión de la concesión del transporte urbano, cuyos pliegos ya se están redactando sin que esta mesa de trabajo haya realizado una sola reunión. Se trata, han trasladado, de una cuestión urgente ya que dicha Comisión es la encargada de realizar un inventario de los bienes que, una vez extinguido el contrato, van a pasar a formar parte del Ayuntamiento. El portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, ha manifestado que en dicho catálogo “se debe detallar también el nivel de conservación de los bienes inventariados así como su valor actual”.

Dicha Comisión, informan desde UP, fue creada el 1 de febrero de 2019 por la Junta de Gobierno Local mediante el acuerdo 111 que, además, también designaba sus componentes. Dicho acuerdo se adoptó en aplicación de la cláusula 18ª del pliego de condiciones del contrato de concesión. Según la el mismo condicional 18, además, la comisión debería crearse antes de los últimos cinco años de contrato, por tanto debió haberse constituido antes del 24-9-2017. Lo que significa que se creó con año y medio de retraso para luego no llegar a funcionar. Ni siquiera se ha constituido realmente y reunido la primera vez, insisten desde UP.

Cambril ha reiterado que “hablamos de vehículos, cocheras o talleres, entre otros, que hemos pagado todos los granadinos”. Si esta comisión no hace su trabajo, ha sentenciado, “quién nos garantiza que se haya evaluado de manera correcta los bienes del Ayuntamiento que habría que descontar de lo que será, al final, los beneficios de la empresa”. El portavoz ha insistido en este punto en que buena parte de la flota está vieja, “fuera del límite máximo de 12 años de vida máxima que fija el contrato, y ni siquiera se preocupan de evaluar y controlar la situación”.

Ahora mismo, mientras una consultora contratada por el Ayuntamiento diseña los pliegos del nuevo contrato del transporte, aún la Comisión no se ha reunido, ha afirmado el concejal, quien se ha referido a los datos aportados por el propio Ayuntamiento tras el registro por parte de UP de una pregunta al Pleno solicitando información sobre la Comisión de Reversión de la concesión administrativa del servicio de transporte urbano. Además de esta petición, el grupo municipal de UP ha inscrito dos preguntas al alcalde pidiendo las actas de los encuentros, en caso de que hubiesen realizado, así como los informes y documentación necesarios para los trabajos de la mesa.

En la respuesta de la delegada de Movilidad, Raquel Ruz, con fecha de 17 de octubre de 2022, se admite que en su área no constan actas sobre reuniones de la Comisión de Reversión. Sí informan de una serie de expedientes relacionados con el Plan de inversiones o inspecciones del estado general de la flota pero nunca sobre reuniones realizadas.

“Esta es la seriedad con la que se afrontan los grandes contratos de la ciudad que supone una hipoteca millonaria”, ha incidido el portavoz quien ha visado de que uno de los trabajo de la Comisión es “vigilar que no se dilapidan ni se descapitaliza la empresa para garantizar los intereses del Ayuntamiento, que se va a hacer cargo de esos bienes”. Esto demuestra, ha agregado, que “los grandes contratos en esta ciudad son un caos y todo está al servicio de las grandes compañías”. En el contrato del transporte urbano “se especifica que debe existir una Comisión de Reversión y ni el PSOE ni el PP la han puesto en marcha cuando ocupaban el gobierno municipal”.

Cambril ha reprochado, por otro lado, que “es una cuestión de decisión política, de cumplir”. Ha recordado que mientras César Díaz ocupaba el cargo de concejal delegado de Movilidad no la activó, por lo que es incomprensible que ahora, que está en la oposición reclame su creación. “Díaz ha tenido dos años de gobierno para trabajar, donde parece que no sabía que la Comisión de Reversión existiera”. Bajo el criterio de Cambril, “nos encontramos ante un nuevo esperpento político, un juego a dos del bipartidismo donde los granadinos y las arcas de la ciudad siempre pierden el partido”.

“Todo esto sucede tras 60 años de contrato, al que se ha llegado tarde por ambos partidos” ha dicho el portavoz quien ha repetido que “el contrato ya está cumplido y en prórroga forzosa, en un episodio más de negligente gestión por parte de los dos partidos que se han alternado en el gobierno municipal durante los últimos años”.